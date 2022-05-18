مبارك الخالدي



أجمع مدربو فرق المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي خلال المؤتمر الصحافي المجمع الذي عقد لهم أمس بالمركز الإعلامي في نادي الكويت، على صعوبة مباريات الافتتاح لمنافسات المجموعة، إذ عبر مدرب العربي انتي ميشا عن ثقته الكبيرة بلاعبيه وقال: «المباريات الافتتاحية عادة ما تكون صعبة خصوصا في البطولات المجمعة لكننا جاهزون في كل الأحوال ومتحفزون لخوض غمار التحدي الجديد بعودة الفريق للبطولات القارية بعد غياب سنوات كما نأمل أن نقدم مستوى جيد يليق بفريقنا الذي اصبح يمتلك ثقافة الفوز في المواسم الأخيرة».



ولفت إلى قوة نظيره الرفاع الذي يضم مجموعة كبيرة من لاعبي الخبرة ضمن منتخب البحرين، معربا عن احترامه لكل الفرق المشاركة.



ورفض ميشا ما يتردد عن وجود ضغط على الفريق بعد الخروج من بطولتي الدوري والكأس، موضحا: «كمجموعة.. لا نشعر بأي ضغوطات وقدمنا موسما رائعا في كل الأحوال ولدينا توليفة رائعة من اللاعبين وربما خسرنا بعض المباريات بتفاصيل صغيرة لكن علينا الاعتراف بأن الآخرين أيضا يعملون ويمتلكون الحافز نفسه».



أما اللاعب عبدالله الشمالي فقال: «نرحب بجميع الفرق في بلدهم الثاني الكويت ونشعر بالحافز الكبير لتقديم مستوى جيد والتأهل عن المجموعة بعد غياب سنوات طويلة عن بطولات آسيا».



من جانبه، قال مدرب الرفاع البحريني علي عاشور:«المباراة الأولى لنا أمام العربي هي الأهم بالبطولة والتي تعتبر مفصلية في حساباتنا نحو التأهل»، ومشيرا إلى أن العمل الأهم هو داخل الملعب وليس بكثرة اللاعبين الدوليين.



جابر: التصفيات صعبة



إلى ذلك، قال مدرب فريق ظفار العماني رشيد جابر: «المباريات في مجملها صعبة لكننا جاهزون تماما لخوض المواجهات، إذ خرجنا للتو من بطولة الدوري، ولا شك أن البطولة الآسيوية مناسبة كبيرة ونحن نمتلك الخبرة الكافية للتعامل معها لكننا لا نمتلك معلومات كافية عن فريق شباب الخليل الفلسطيني الذي نكن له كل احترام لكننا نملك أهدافا ونتطلع الى تحقيقها».



أبوطاهر: عبور المرحلة



بدوره، قال مدرب فريق شباب الخليل الفلسطيني سعيد أبو الطاهر:«نعمل على تحقيق هدفنا وهو عبور هذه المرحلة عبر التأهل إلى الدور اللاحق»، مضيفا: «دائما ما تكون المباريات الأولى في كل بطولة صعبة للغاية لأنها هي التي تعطيك الأريحية بباقي المباريات، ونحن سنواجه فريق ظفار القوي ثم الرفاع وأخيرا العربي ونأمل تحقيق نتيجة مرضية».

وقال اللاعب العويوي: «جاهزون لخوض المنافسات رغم صعوبة المباراة الأولى».