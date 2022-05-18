قال أمين السر العام بالنادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ محمد الصرعاوي، إن مجلس الإدارة برئاسة م.طلال السرحان اتخذ عددا من القرارات خلال اجتماعه الدوري، حيث وافق المجلس على إدراج المعسكرات والبطولات ضمن برنامج المشاركات الخارجية والداخلية للموسم الرياضي 2022-2023 من بينها إقامة معسكر والمشاركة في بطولة العالم للغوص الحر في مدينة كاش التركية خلال الفترة من 16 سبتمبــر حتى 10 أكتوبر المقبــــل.



وأضاف ان المجلس قرر إقامة معسكر والمشاركة في تصفيات بطولة كأس العالم لسباحة الزعانف في تايلند بالفترة من 28 أغسطس حتى 4 سبتمبر المقبل، وكذلك إقامة معسكر والمشاركة في بطولة كأس العالم للغوص الرياضي بالدولة ذاتها بالفترة من 31 أغسطس حتى 7 سبتمبر.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إقامة دورة مدربين لسباحة الزعانف، والموافقة على لائحة الحكام المقدمة من اللجنة الفنية بالنادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ، بالإضافة إلى اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن الموسم الرياضي 2021-2022 والميزانية المقترحة للسنة المالية 2022-2023.