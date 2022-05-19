الجوعان: الوحدة الوطنية تمنحنا قوة كبيرة لصد أي عدوان خارجي أو داخلي

الشريكة: أهمية التمسك بما دعا له أمراء الكويت من التلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية

دارين العلي



كرّم المؤتمر الوطني «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي» في نسخته الـ 19 مساء أول من أمس في مكتبة البابطين 16 شخصية وطنية راحلة لعبت أدوارا مهمة في تاريخ الكويت وساهمت في تطوير وتنمية المجتمع في مختلف المجالات.



وفي كلمة له عند انطلاق المؤتمر، أكد رئيس لجنة الإشراف العليا وعضو فريق تعزيز الوحدة الوطنية باللجنة العليا لتعزيز الوسطية التابع لمجلس الوزراء يوسف الياسين أن تنظيم المؤتمر يأتي من باب الواجب الوطني لإحياء ذكرى 16 شخصية من أبناء الكويت البارين ونذكر أبناءهم بأنهم القدوة الحقيقية.



وقال إن التاريخ الكويتي يذكر أن من صنع الكويت هم كويتيون من جميع أطياف المجتمع، لافتا إلى انه لابد من إظهار مآثرهم ووضعهم في المقدمة كقدوة ومثال يحتذى.



وقال ان الكويت هي اليوم امتداد لهؤلاء الشخصيات الذين لم تمر حياتهم بالسهل بل حفروا بالصخر لكي يصلوا بالكويت إلى ما هي عليه وعلينا أن نستمر بالعمل للحفاظ على ما حققوه، فمهما عملنا لن نوفي هذا الوطن حقه.



واستذكر الياسين كلمات لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، معتبرا إياها نبراسا يجب الاقتداء به، حيث قال سموه: «أدعوكم أن تكون فزعتكم جميعا للكويت وأن يكون الولاء لها أولا وأخيرا»، كما استذكر مقولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «شعب الكويت الوفي أنتم لا غيركم بوحدتكم الوثقى وبروحكم العالية السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز»، كما قال سموه: «للإصلاح خطوات، وهو لا يحدث بين ليلة وضحاها، وسيظل في حاجة إلى جهد جهيد وصبر جميل».



وقال إن رسالة المؤتمر وهي «الوطنية أصالة الآباء امتداد للأبناء» تتمازج مع شعار «من الكويت نبدأ.. وإلى الكويت ننتهي»، والذي اقتبس من كلام سمو الأمير الراحل قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد، وهي: «إن الكويت هي الوطن والوجود والبقاء والاستمرار وعلينا أن نكون قلبا واحدا في السراء والضراء».



وأوضح أن المؤتمر في نسخته التاسعة عشرة يعلي من قدر أهدافه الوطنية والقيمية التي تنادى بها منذ انطلاقته عندما أعلن أنه يعزز قيم الولاء والوفاء للكويت وينشر معاني الوسطية والوطنية ويحيي سير وقدوات لشخصيات كويتية خالدة معرفا بمناقبهم ومآثرهم.



وقال إن المؤتمر سعى ومنذ اللحظة الأولى لنشر وتأصيل قيمنا الوطنية الراسخة، بالإضافة إلى دعمه لمشاريع شبابية وتشجيعها، وساهم المؤتمر في تحقيق رؤية وأهداف الدولة في تعزيز الوطنية وتبيان مفهوم وسطية الفكر، وسطية الرأي، والوسطية كمنهج حياة.



قيم وأخلاق



بدورها، قالت عضو اللجنة الاستشارية العليا للمؤتمر المحامية كوثر الجوعان ان: «من الكويت نبدأ يدا واحدة في وجه العابثين بوحدتنا الوطنية وللربط بين نهج الآباء والأجداد ونبذ الفساد القيمي والأخلاقي والسلوكي بشتى صوره»، مشددة على أهمية الالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وعدم إطلاق الأحكام من دون دليل أو برهان وذلك لإعلاء مصلحة الوطن وصيانة أمنه وسلامته واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه العابثين بأمنه وشق وحدته الوطنية».



وأضافت: «أن الأوطان هي التاريخ الإنساني الخالد وأن المؤتمر في دورته الـ 19 الحالية يؤكد أن أعمال أبناء الكويت التي أسهمت في بناء الكويت لاتزال خالدة في ضمير المجتمع والإنسان رمزا للعطاء».



وأوضحت أن الهدف منه هو بناء إستراتيجيات وآليات تنفيذية وتطبيقية للربط بين نهج هؤلاء بعطائهم لوطنهم وبفضلهم بعد الله في تنوير وإثراء المجتمع بعطائهم والاقتداء، وتأكيد هذا الاقتداء بدعوة صاحب السمو عندما دعا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الكويتي الحريص والمحترم.



واعتبرت المؤتمر والمكرمين به بمنزلة شمعة جديدة نضيئها اليوم في وطن النهار لعلنا ندرك جميعا المتغيرات حولنا ونحن جزء من هذا العالم، وعلينا استشعار طبيعة الظروف والمخاطر، الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفا واحدا وإعلاء وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية والمجتمعية، لاسيما تلك التي تزيد من لحمة أبناء الكويت والتأكيد على أهمية نبذ الاختلافات وتخليصها من أي آثار للعصبية القبلية أو الطائفية أو السياسية أو العائلية.



وأطلقت دعوة للجميع للحرص على النسيج الوطني المجتمعي الكويتي الذي يزيده ترابطا وتماسكا ويعزز العقيدة الراسخة في نفوسنا عبر الزمان والعصور بالوحدة المجتمعية.



وبين أهمية الوحدة الوطنية للأجيال المقبلة التي تمنحنا قوة كبيرة تمكن من صد أي عدوان خارجي أو داخلي متمرد أو متطرف وحماية أنفسهم وأوطانهم من شرور الآخرين.



وأضافت ان وحدتنا الوطنية تقلل من المشاكل الداخلية الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المتفرقة، وتساهم في النهوض بكل قطاعات الدولة وتمهد الطريق نحو مستقبل مشرف للأجيال وهي إحدى أبرز الركائز الوطنية وأهم دعائمه ومقوماته التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد وتربط بينهم إذ تقوم على حبهم لهذا الوطن.



تضحيات وقدوة



من جهته، لفت مدير مركز تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف د.عبدالله الشريكة في كلمته إلى قيام المؤتمر بإحياء ذكرى رجالات الكويت ليحظى الأبناء بما خلفه الآباء والأجداد من قيم وأخلاقيات وتضحيات تركت لنا وطنا يجمعنا جميعا ويوفر لنا الرعاية الصحية والتعليمية والوظيفية دون تمييز.



واستذكر د.الشريكة وقوف الشعب الكويتي أمام الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 وكيف «أذابت تلك اللحظات القاسية كل الفوارق وأصبحت اللحمة كويتية فقط».



وقال إن أجدادنا عاشوا حياة قاسية بسبب شح المصادر الأساسية قبل ظهور النفط، وقد اشتركوا بالجوع والتصدي للطامعين فتقاسموا اللقمة والعيش، فتشارك الجميع في التراحم ومساعدة بعضهم، مشكلين قدوة في العمل الإنساني ومساعدة الفقراء والمساكين مهما كان الاختلاف.



وشدد على أهمية التمسك بما دعا له أمراء الكويت للتلاحم والتمسك بالوحدة الوطنية، وان يكون وطننا الكويت وشعار «الكويت تجمعنا» نبراسا في قلوبنا جميعا.



الشخصيات المكرمة



1 - د.صالح محمد العجيري



2 - لطيفة محمد البراك



3 - د.أحمد محمد الخطيب



4 - عبدالله محمد النيباري



5 - إسماعيل عبدالرسول البهبهاني



6 - ناصر صنهات العصيمي



7 - فيصل الحجي بوخضور



8 - حمد عبدالله الفارس



9 - غنام علي الجمهور



10 - عبدالحسين عبدالرضا محمد



11 - منيرة خالد المطوع



13 - عادل حمد العيار



14 - عبدالمطلب عبدالحسين الكاظمي



15 - كاظم عباس أبل



16 - عبدالله إبراهيم الراشد



رعاة المؤتمر



الراعي الإستراتيجي



1 - شركة High Pro.



2 - شركة نصر الله بهبهاني وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.



3 - مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي.



الراعي البلاتيني



ديوان الملا



الراعي الفضي



1 - شركة الوزان المتحدة التجارية.



2 - مجوهرات الفارس.



3 - شركة العصيمي للاستشارات العقارية.



4 - عائلة العم فيصل الحجي بوخضور.



5 - أبناء وأحفاد العم عبدالله محمد النيباري.



6 - شركة برستيج ديزين (prestige design).



7 - مركز الفنون.



الرعاة الإعلاميون:



1 - وزارة الإعلام.



2 - جريدة «الأنباء».



3 - مجموعة الراي الإعلامية.



4 - قناة سكوب.



5 - قناة العدالة.



6 - شركة (fnone design).



لقطات من المؤتمر



٭ ألقى خلال المؤتمر الشاعر خالد الشطي قصيدة مهداة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



٭ قدمت فتوح المطوع مداخلة وطنية لاقت استحسان الحضور تحدثت فيها عن أهمية الوحدة الوطنية وإعطاء الكويت حقها علينا قائلة: «الكويت تستاهل منا كل شيء فهي أعطتنا وتعطينا كل شيء، ولا يجب أن نبخل عليها بحبنا، فنحن بلا وطن نكون بلا كيان وبلا اسم، بلدنا غالية وعلينا ان نصونها وان نبذل الغالي والنفيس لأجلها، وكل إنسان لو أتقن عمله سترتقي الكويت وتعلو رايتها».



٭ تم خلال الحفل عرض فيديو شمل مناقب ومآثر الشخصيات المكرمة على لسان أبنائهم وأسرهم وأصدقائهم، وتناول عددا من الإنجازات التي قام بها المكرمون خلال حياتهم ومساهمتهم في تنمية الكويت وتطويرها.



٭ شهد المؤتمر عرض أوبريت وطني تحت اسم «الكويت»، رافقه فيديو مسجل عن أبرز معالم الكويت والمحطات التي مرت بها.