بحث وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوي مع وزير العمل والمهارات بجمهورية إثيوبيا نجوسو جيريمانويل والوفد المرافق له عددا من القضايا الخاصة بالعمالة الإثيوبية وتقييم فرص استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت. وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، في بيان صحافي، إن الاجتماع ناقش اللمسات الأخيرة على مشروع مذكرة التفاهم بشأن توظيف العمالة المنزلية الاثيوبية في الكويت. يذكر أن وفدا رسميا من إثيوبيا يترأسه الوزير جيريمانويل وصل إلى البلاد مطلع الأسبوع الحالي لبحث سبل استقدام العمالة الإثيوبية مع الجانب الكويتي.