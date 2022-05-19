أعلنت شركة «العيد للأغذية» تدشين العمليات التشغيلية إقليميا بافتتاح مكتب العيد للأغذية دبي، وهو أول مركز أعمال خارج الكويت ليكون في دبي قلب النشاط التجاري بالمنطقة، حيث سيتخصص في التجارة وإعادة التصدير للمواد والمنتجات والسلع الغذائية.



المحطة الأولى



ويأتي افتتاح العيد للأغذية دبي كمحطة الأولى للتوسع لكونها أحد الأسواق الإقليمية المركزية المتطورة التي تتميز بالمنافسة والتنوع والقدرة الاستيعابية المرتفعة لاستيراد وإعادة تصدير أنواع السلع والبضائع الغذائية بمواصفات تطابق الأسواق الخليجيــــة، فضلا عـــــن دورها المؤثــــر في ابتكار حلول مستدامة تدعم التعاون الاستراتيجي بين اللاعبين الرئيسيين في حركة التجارة الدولية للأغذية والمشروبات، إضافة إلى انها مركز عالمي للخدمات اللوجستية الغذائية والتجارة عبر الحدود.



الرئيس التنفيـــذي لشركة العيد للأغذية م.محمد المطيري أكد ان العيد للأغذية دبي سيشكل مركزا إقليميا ديناميكيا لإدارة الأنشطة التجارية للشركة، والذي سيتخصص في التجارة وإعادة التصدير، موضحا انه الخطوة الأولى للتوسع خليجيا ضمن استراتيجية #Goals_25 التي أطلقتها الشركة نهاية شهر مارس الماضي كنقطة تحول نوعية محورية سيستمر العمل عليها خلال السنوات المقبلة لتحقيق الرؤية المستقبلية البعيدة المدى للشركة والمتمثلة في الوصول إلى الريادة بالقطاع الغذائي في المنطقة.



وأردف المطيــــــري: سيعزز العيد للأغذية دبي العمليات التشغيلية القائمة والعلاقات مع الوكالات التابعة والشريكة لها، كما سيدعم توجهات الشركة الطموحة للتوسع في المنطقة وتنويع سلة منتجاتها عبر خلق فرص استثمارية واعدة في سوق الأغذية والمشروبات لبناء شراكات فاعلة مع وكالات غذائية جديدة، وللتواصل والتعاون مع التجار وموردي سلاسل الأغذية، مشيرا إلى إدارة المركز من قبل فريق متمكن ذي خبرات متميزة في تجارة الغذاء وإدارة سلاسل التوريد للمواد الغذائية وفق المقاييس والمعايير المعتمدة إقليميا وعالميا.