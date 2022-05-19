دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في المنطقة الشمالية حملة واسعة تخللها تنفيذ اكثر من 60 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة في المحافظات الشمالية الثلاث الجهراء والفروانية والعاصمة منذ بداية الشهر الجاري.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء» ان ارتفاع اعداد المخالفات خلال الشهر الجاري لوجود تعديات مختلفة على شبكتي الكهرباء والمياه ولعدم التزام المخالفين وتسوية اوضاعهم بعد انذارهم عبر ملصقات خلال شهر رمضان، حيث ارتأى الفريق عدم قطع المياه والتيار عن المخالفين خلال الشهر الفضيل والاكتفاء بإنذارهم.



وشدد الشمري على استمرار استراتيجية الفريق فيما يتعلق ببيوت الصفيح ومحاربة ظاهرة العشوائيات، لافتا الى انه سيتم تنظم حملات متتابعة وبشكل موسع على المحافظات لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تثقل كاهل الشبكة ما قد يتسبب يحدوث حرائق في الشبكة نتيجة الضغوط الغير قانونية وما يترتب على ذلك من خسائر مادية وخطورة على الارواح. ودعا الشمري ملاك العقارات الى ازالة الغرف المبنية من الصفيح في الاحواش والاسطح قبل ضبطها من فرق الضبطية القضائية تجنبا لتنفيذ محاضر وملاحقتهم قانونيا.