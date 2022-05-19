العتل: سيتم اعتماد كل المهن حتى نضمن جودة العمل في الكويت وحفظ الحقوق

عاطف رمضان



افتتح وزير العدل ووزير الدولة لتعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي المركز المهني في مقر جمعية المهندسين.



وقال الجلاوي، في تصريح صحافي، ان المركز المهني سيعمل على زيادة كفاءة المهندسين ويعطي الأمان لمتلقي الخدمة وينظم سوق العمل في الكويت من خلال جمعية المهندسين. واضاف ان المركز المهني يمنح للفنيين الليسن الخاص لممارسة المهنة سواء في مجال الكهرباء او المساحة او اي خدمة مهنية، ويعطي في الوقت نفسه طالب الخدمة الثقة في العامل او الفني بأنه لديه القدرة على القيام بهذه الاعمال على أتم وجه، مشيرا الى ان العامل او الفني يجب ان يحصل على رخصة لقيامه بالاعمال الفنية المختلفة، فالعمل العشوائي لابد ان ينتهي. وحول مدى توجه الحكومة لاعتماد مهن اخرى، قال الوزير: هذا ليس دور الحكومة فقط، لكن دور المجتمع المدني الذي يساهم في تنظيم هذه المهن والاعمال وذلك حماية للمواطن والمقيم.



وعن امكانية احياء اللجنة التي تعتمد المهن الهندسية وهي مشكلة منذ 2003، قال الوزير: كل شيء يتحقق في ظل وجود نشاطها واصرارها على تحقيق ذلك. وعن مدى قدرة المواطن الكويتي على العمل في مختلف المهن، قال : المواطن قادر على العمل في مختلف المهن، فعندما كنت مديرا عاما للجمارك كان في الادارة اعداد كبيرة من ابنائنا الشباب الكويتي خريجي معاهد مهنية، فمنهم الميكانيكي والصباغ والمتخصص في تركيب السيراميك وكلهم يقومون بهذه الاعمال، وقال: ان المركز المهني سيعزز دور المواطنين. واشار الى ان جمعية المهندسين لها دور مهم في تنظيم هذه المهن. وتابع: تم اعداد قائمة بـ 71 مهنة وذلك بالتعاون مع القوى العاملة لاجراء التدريب والاختبارات التي تعقد بالتعاون مع الجهات الاكاديمية والمهنية الموجودة في الكويت. واشاد الجلاوي بدور جمعية المهندسين، واصفا اياها بأنها نشطة وانها من اهم جمعيات المجتمع المدني البارزة في مجال الهندسة بشكل عام.



وحول رؤيته عن مهنة مندوب الاعلان، افاد الجلاوي بأنها مهنة اندثرت بسبب وجود الاعلان الالكتروني، وانه مع بداية السنة المقبلة ستنتهي هذه المهنة بسبب وسائل التكنولوجيا والاعلان عن بُعد، مشيرا الى ان المحاكم بحاجة الى امناء سر جلسة وكتاب تحقيق. وردا عن سؤال حول بعض الاحكام القضائية الصادرة في بعض قضايا النصب العقاري ولم تنفذ، اكد ان هذا غير صحيح فجميع الاحكام تنفذ وفق القانون.



سوق العمل



من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل ان افتتاح مركز المهن هو تفعيل لشراكة المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان المركز هو لتنظيم سوق العمل واستكمالا لدوره الذي قامت به الجمعية فيه باعتماد المهندسين. واضاف العتل ان المهندس يعمل مع مهن اخرى ضمن فريق عمل في اي مشروع، موضحا انه سيتم اعتماد كل المهن حتى نضمن جودة العمل في الكويت وحفظ الحقوق وتعديل التركيبة السكانية، وحتى نضمن كرامة المهني وكذلك الحفاظ على سوق العمل من الشوائب الموجودة السائبة التي تعمل من دون اي اعتماد او اختبار او تدقيق على صلاحيتها.



وتابع: لا نريد ان نرى عاملا يقول «انا متخصص في كل شيء» فهذا انتهى، وزاد: قدمنا المشروع في عام 2017 للقوى العاملة وكانت خطة استراتيجية متكاملة لانطلاقها بداية من المهندسين وبعدها المهن المساندة ثم بعدها ننطلق للمهن الاخرى، فاليوم نجحنا في تجربة المهندسين وننطلق للخطوة الثانية من المشروع.



وحول رؤيته لوجود المركز المهني في تطبيق «سهل» الالكتروني في المستقبل، قال العتل: موقع الجمعية على الـ «أونلاين» وجار حاليا الربط بين الجمعية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لوجودنا على شبكة الكويت الداخلية وكذلك الموقع الحكومي الالكتروني ووجودنا في تطبيق سهل كذلك من خلال الموقع. وقال العتل انه من يعتمد من الفنيين في المركز المهني سوف يصرح له بمزاولة المهنة بعد النجاح في الاختبارات المطلوبة.