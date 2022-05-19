استقبل المستشار ضرار العسعوسي ـ النائب العام ـ بمكتبه محمد أكارجا رئيس محكمة التمييز في الجمهورية التركية والوفد المرافق له.



حيث تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتعزيز سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.



وقد حضر الاجتماع السفيرة عائشة كويتاك سفير الجمهورية التركية لدى الكويت والمستشار بمحكمة التمييز عادل العيسى ـ مرافق الوفد الزائر.



كما حضر من النيابة العامة المحامون العامون مبارك الرفاعي ورجيب الرجيب وفهد العتيقي.



وفي ختام الاجتماع تم تبادل الهدايا التذكارية بين المستشار النائب العام ورئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية.