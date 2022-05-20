سالم المحروقي: المشروع يتوافق مع خطة الوزارة في بناء سياحة متنوعة تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية

خالد المشعان: «الأرجان» من أوائل المستثمرين بالقطاع العقاري في عمان لجاذبيتها كوجهة سياحية رائدة

مرتضى سلطان: المشروع سيعزز البنية الأساسية للسياحة وسيدعم تطويره ضمن استراتيجية عُمان للسياحة 2040

محمد العبري: سيسهم في رفع الناتج المحلي للسلطنة عبر تدفق رؤوس أموال جديدة داخلية وخارجية للاستثمار





أعلنت شركة الأرجان العالمية العقارية تدشين تطوير المرحلة الأولى (أ) لمشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل في سلطنة عمان، الذي تنفذه شركة الأرجان تاول للاستثمار، المستثمر الرئيسي في المشروع والتي تم تأسيسها في عام 2003 بسلطنة عمان كثمرة للتحالف الاستراتيجي بين مجموعة دبليو جي تاول العمانية العريقة وشركة الأرجان العالمية العقارية في الكويت.

وقد أدت هذه الشراكة المبتكرة إلى تشييد عدد من المشاريع الناجحة والمتكاملة مثل بيوت الفي، ومشروع الواحة، ومشروع فلل الموالح، ومشروع بيوت الحيل، ومشروع حدائق القرم، بالإضافة إلى مشروع النخيل الذي تم إطلاق أعمال المرحلة الأولى (أ) منه.



وزير التراث والسياحة في سلطنة عمان سالم بن محمد المحروقي أكد أهمية مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل في نسخته الجديدة، مشيرا الى أنها تتوافق مع خطة الوزارة في بناء قطاع سياحي متنوع يلبي احتياجات ومتطلبات السياحة المحلية والإقليمية، موضحا أن المشروع يعزز من قدرات سلطنة عمان التنافسية التي تجمع بين مجموعة من العناصر والمقومات الطبيعية التاريخية والثقافية والتراثية والاجتماعية التي تنفرد بها في منطقة الخليج، مشيدا بالقائمين على المشروع كنموذج استثماري يفتح آفاقا متنوعة بين الشركاء من داخل السلطنة وخارجها.



وأردف المحروقي بكلمة ألقاها في حفل تدشين تطوير المرحلة الأولى للمشروع الذي أقيم في فندق دبليو مسقط بحضور الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان، وعضو مجلس إدارة مجموعة تاول والشريك في شركة الأرجان تاول للاستثمار مرتضى بن أحمد سلطان، والرئيس التنفيذي للمشروع محمد بن موسى العبري، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بوزارة السياحة، إن الوزارة تعمل على مستويات مختلفة لإنجاز مشاريع إضافية مشابهة في عدد من المحافظات بفضل التوجهات والسياسات المعتمدة لبناء اقتصاد متنوع الروافد يعزز من سوق العمل والمحتوى المحلي.



بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية م.خالد المشعان الأهداف والمقومات السياحية والاستثمارية للمشروع، وقال: إن جاذبية السلطنة كوجهة سياحية رائدة في المنطقة وتوجهات الحكومة لتطوير هذا القطاع السياحي شجعت المستثمرين لدخول هذا القطاع الواعد الذي نتوقع له أن يكون أحد أبرز القطاعات الاقتصادية للبلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، ونحن في الأرجان العالمية من أوائل المستثمرين في القطاع العقاري في السلطنة، وجاء قرارنا في الأرجان تاول لدخول مجال المجمعات السياحية المتكاملة وتقديم نموذج رائد على مستوى التصميم وتوظيف المقومات الطبيعية والسياحية لولاية بركاء هو تكملة لقصص النجاح التي حققتها الشركة في مختلف محافظات السلطنة التي تمثلت بمشاريع مميزة تضيف القيمة للمجتمعات التي من حولها.



من جهته، قال عضو مجلس إدارة مجموعة تاول والشريك في شركة الأرجان تاول للاستثمار مرتضى بن أحمد سلطان: إن مشروع النخيل يطمح إلى تعزيز البنية الأساسية للقطاع السياحي في السلطنة ورفع أعداد الغرف الفندقية وإيجاد فرص عمل للعمانيين وتحقيق الأهداف الأخرى المرتبطة بتنمية وتطوير هذا القطاع ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، معربا عن ثقته بالمشروع الذي سيكون أحد أبرز المشاريع السياحية والعقارية في السلطنة، ولافتا الى انه سيشكل قيمة مضافة حقيقية لولاية بركاء والولايات المحيطة بها فضلا عن محافظة مسقط.



من ناحيته، صرح الرئيس التنفيذي للمشروع محمد بن موسى العبري بأن المشروع يتميز بموقع طبيعي على شاطئ الرميس الذي يتسم بهدوئه وقربه من محافظة مسقط ومركز مدينة بركاء والمراكز السكنية والتجارية والخدمية الأخرى، مشيرا الى أنه يستهدف إيجاد وجهة سياحية في ولاية بركاء جذابة للمواطنين والمقيمين والسواح القادمين إلى عمان، كما سوف يتميز مشروع النخيل عن غيره بأسعاره المعقولة التي ستكون بمتناول يد المواطنين والمقيمين على حد السواء، مختتما بالإشارة الى أن المشروع سيسهم في تدفق رؤوس أموال جديدة داخلية وخارجية للاستثمار في مكوناته المختلفة، ما سينعكس ايجابيا على خلق قيمة مضافة ورفع الناتج المحلي للسلطنة.





مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل في سطور



يضم مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل في سلطنة عمان بين جنباته ثلاثة فنادق وشقق فندقية بسعة إجمالية 670 غرفة، و1436 وحدة سكنية من شقق وفلل ومنازل والتي ستكون متاحة للتمليك للعمانيين والجنسيات المختلفة الأخرى، ومركزا تجاريا وسوقا تقليديا ومطاعم متنوعة وحديقة مائية ومرافق ترفيهية وخدمية أخرى.

وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل خلال فترة إجمالية تمتد بين 10 و15 سنة، وسوف تنطلق خلال العام الحالي الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى (أ) من المشروع التي ستشمل على البنية الأساسية للمشروع والبحيرة الصناعية بمرفقاتها الترفيهية وفندق من فئة الأربع نجوم بسعة 188 غرفة وسوق تقليدي وشقق وفلل سكنية.



ويقع مشروع النخيل على شاطئ الرميس بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة على أرض بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع ويندرج المشروع تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة (ITC).



ويتميز المشروع بموقعه الحيوي في منطقة الرميس التي تربط محافظة مسقط بولاية بركاء ويتميز بواجهته البحرية المطلة على بحر عمان التي تمتد الى 830 مترا والبحيرة الصناعية التي سيتم إنشاؤها في وسط المشروع على مساحة 51 ألف متر مربع لتكون منطقة الجذب الرئيسي للمشروع ومركزا للترفيه واللقاء وستشكل نقطة الارتكاز التي سيتم تطوير مكونات المشروع المختلفة حولها.