ارتفاع أسعار المواد الأولية 1.9%.. والوسيطة 7.2%.. والنهائية 0.9%

زيادة أسعار المواد الاستهلاكية 0.9% والرأسمالية 0.8% والإنتاجية 5.2%

علي إبراهيم



كشفت الادارة المركزية للاحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لسعر الجملة في الكويت ارتفع بنسبة 2.3% خلال 2021 ليبلغ في ديسمبر 2021 مستوى 141.7 بعد ان كان 138.6 في الشهر نفسه عام 2020، وقد ارتفع الرقم القياسي للسلع المستوردة بنسبة 3.2%، وأسعار السلع المحلية بنسبة 0.6%.



وأظهرت النشرة، التي ترصد حركة الأسعار بين شهري ديسمبر 2020 و2021، ارتفاع الرقم القياسي للمواد التي تشملها مجموعة «الزراعة وصيد الأسماك» بنسبة 1.4%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بنسبة 1%، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 0.8%، وأسعار السلع المحلية بنسبة 3.1%.



وارتفع الرقم القياسي لمجموعة «المناجم والمحاجر» بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع أسعار الرمل والصلبوخ المكسر بنسبة 9.5%، وارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة 7%، وأسعار السلع المحلية بنسبة 11.8%، وزاد الرقم القياسي لمجموعة «الصناعات التحويلية» بنسبة 2.4% خلال العام، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار صنع المنتجات الغذائية بنسبة 0.1%، وأسعار صنع المشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار صنع الملبوسات بنسبة 4.2%، وأسعار صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8%، وأسعار صنع الفلزات القاعدية بنسبة 17.5%، وبلغت الزيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة 3.4% وأسعار السلع المحلية بنسبة 0.5%.



ولوحظ من خلال تصنيف المواد حسب مرحلة الإنتاج، ارتفاع أسعار كل من المواد الأولية وأسعار المواد الوسيطة وأسعار المواد النهائية بنسبة 1.9%، 7.2%، 0.9% على التوالي، أما من حيث الاستخدام النهائي لوحظ ارتفاع أسعار كل من المواد الاستهلاكية وأسعار المواد الرأسمالية وأسعار المواد الإنتاجية بنسبة 0.9%، 0.8%، 5.2% على التوالي.



وبمقارنة حركة الأسعار خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة (سنة الأساس 2007) خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 0.3%، ومن تحليل التغييرات الحاصلة على أسعار السلع حسب مصدرها سواء كانت محلية او مستوردة نلاحظ ارتفاع الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة بنسبة 0.4%، وارتفاع الرقم القياسي لأسعار السلع المنتجة محليا عند الرقم 0.1.



وزاد الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «الزراعة وصيد الأسماك» بنسبة 1%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني بنسبة 1.1%، وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المناجم والمحاجر» بنسبة 1.6%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الرمل والصلبوخ المكسر بنسبة 1.6%.



وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الصناعة التحويلية بنسبة 0.3%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار صنع المنتجات الغذائية بنسبة 0.1%، وارتفاع أسعار صنع الملبوسات بنسبة 1.8%، وارتفاع أسعار صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار صنع الفلزات القاعدية بنسبة 1.6%، وارتفاع أسعار صنع منتجات المعادن المشكلة بنسبة 0.6%.



وزاد الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المواد المستوردة» بنسبة 0.4%، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.0%، وارتفاع أسعار استغلال المحاجر بنسبة 2.7%، وارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.4%، كما ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية «المواد المنتجة محليا» بنسبة 0.1%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 0.9%. وارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.1%، فيما استقرت أسعار استغلال المحاجر عند الرقم 167.1.



ولوحظ من خلال تصنيف المواد حسب «مرحلة الإنتاج» ارتفاع أسعار المواد الأولية وأسعار المواد الوسيطة وأسعار المواد النهائية بنسبة 1.4%، 0.8%، 0.1% على التوالي، ومن خلال تصنيف المواد حسب «الاستخدام النهائي» ارتفاع أسعار كل من المواد الاستهلاكية وأسعار المواد الرأسمالية وأسعار المواد الإنتاجية بنسبة 0.2%، و0.1%، 0.5% على التوالي.