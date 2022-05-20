أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وKids للأطفال، وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 20 رابحا من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: محمد عبدالعزيز محمد العجمي، منتصر تيرياث ماجد، عمر محمود عارف محمود، محمد فهد ثامر سعد ثامر السهلي، مناحي دبيان خالد العتيبي، عبدالعزيز حسين صالح الهاجري، إبراهيم عبدالله براك العتيبي، عايد علي موسى الرشيدي، مرضي حمد سالم العازمي، فهد نايف فهيد العجمي، ناصر عبدالعزيز عبدالحميد المطوع، حسن خالد علي وبران السيحان، نواف صالح حمد الذويخ، أحمد صقر سالم السعيدي، عبدالعزيز مفرح بدر مفرح، بركه صقر معيض المطيري، لولوة فوزي فوزان الفوزان، عبدالرحمن محمد البسام، عبدالله بندر منصور المطيري، سامي راضي صالح العازمي.



وبالنسبة للرابحين في سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز المحددة 7 رابحين، وهم: صالح حامد منيف الشمري، غزلان أحمد صالح الحبيل، محمد مشعل محمد العنزي، عبد المحسن محمد عباس الكندري، جاسم حمد محمد الصوري، ناصر محمد شحاذه المطيري، حور منصور فهد العجمي.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهرين كاملين للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.