عرضت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة من هواوي في ميلانو خلال حدث إطلاق منتجات HUAWEI الرائدة 2022، والتي تشمل: ساعة هواوي WATCH GT 3 Pro وهاتف Mate Xs 2، هاتف P50، وساعة HUAWEI WATCH D، وسوار HUAWEI Band 7، وساعة HUAWEI WATCH FIT 2 التي تهدف إلى تبسيط الحياة اليومية للمستهلكين.



إلى جانب الأجهزة، تقدم هواوي أيضا تطبيق Health App الشهير عالميا والذي ساعد المستهلكين في جميع أنحاء العالم على اتباع أسلوب حياة صحي.



وتضع مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين دائما المستهلكين في قلب ما تفعله.



وخلال حفل الإطلاق، سلط ريتشارد يو الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الضوء على تفاني هواوي المستمر في تحسين تجربة المستخدم لتحقيق استراتيجيتها ورؤيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات.