في مؤتمر وجوائز «Top CEO» الذي يقام في دبي كل عام لتكريم أفضل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، حصد الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران، جائزة أفضل رئيس تنفيذي في فئة الخدمات اللوجستية والصناعية وذلك تقديرا لجهوده في إدارة الشركة لتعود إلى الربحية في وقت قياسي خلال السنة المالية 2021.



وتعتمد جوائز «Top CEO» على الأداء المالي للشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية، وكذلك حجمها ونهج الحوكمة الذي تعتمده، وتأسست هذه الجوائز في عام 2012 لتكريم الرؤساء الذين نجحوا في خلق القيمة عبر شركاتهم والمساهمة في تعزيز اقتصاد المنطقة مع الحفاظ على الشفافية والحوكمة الرشيدة للشركة.



وفي معرض حديثه عن أهمية الجائزة، قال راماشاندران: أتسلم هذه الجائزة اليوم نيابة عن فريق طيران الجزيرة الذي عمل بجد لتحقيق النتائج الرائعة وتسريع عملية تعافي الشركة من تداعيات الجائحة.

فلم يكن لنموذج أعمال الشركة المرن الفضل في تمكين ملايين الركاب من السفر على متن رحلات موثوقة ومنخفضة التكلفة فحسب، بل مكن الشركة أيضا من إضافة القيمة على المساهمين على مر السنوات.

وقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالقيم التي وضعها المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، مروان بودي، منذ التأسيس قبل 17 عاما، وكذلك بفضل إشراف وتوجيه مجلس الإدارة الذي يضع الحوكمة وبناء القيمة للمساهمين على قمة الأولويات.

يذكر أن قائمة جوائز «Top CEO» تشمل 100 شركة مدرجة في أسواق المال الخليجية السبعة وتنقسم إلى عشرة قطاعات.

ويعتمد تقييم الشركات على أسس طورتها منظومة «Top CEO» بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال، وتبعا للإرشادات التي وضعها معهد حوكمة لتقييم حوكمة الشركات.



وقامت شركة KPMG التي تعد من بين أكبر أربع شركات محاسبة وخدمات مهنية في العالم، بتدقيق عملية تقييم الجوائز لهذا العام.



عادت طيران الجزيرة إلى الربحية خلال عام 2021 على الرغم من استمرار القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على السفر، وذلك بعد أن كانت الشركة قد حافظت على وضعها النقدي خلال أصعب فترات الجائحة في عامي 2020 و2021 لتتحول إلى الربحية في وقت قياسي خلال الربع الثالث من العام الماضي.