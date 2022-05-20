الأربش: نبحث بشكل دائم عن الكفاءات الوطنية المؤهلة للانضمام إلى فريق عمل البنك



اختتم البنك الأهلي الكويتي بنجاح مشاركته كراع ذهبي في معرض التوظيف الشامل في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM الذي أقيم في الأسبوع الماضي، ومن خلال مشاركته في هذا المعرض يعزز البنك الأهلي الكويتي التزامه بالاستثمار في المواهب المحلية وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للطلاب الذين يتطلعون إلى شق طريقهم المهني في القطاع المصرفي.



وقام طلاب وخريجو جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بزيارة جناح البنك الأهلي الكويتي، حيث تم تزويدهم بفرص التواصل مع أصحاب العمل المحتملين والحصول على الاستشارات المهنية، كما تم تعريف الزوار بطبيعة العمليات داخل القطاع المصرفي، وكذلك تزويدهم بإمكانية الالتحاق بمجموعة من الدورات التدريبية المتوافرة بالحضور الفعلي وعبر الإنترنت بهدف إثراء تجربة التعلم لديهم.



وتعليقا على مشاركة البنك في معرض التوظيف في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، قالت أفراح الأربش، مدير عام الموارد البشرية (بالإنابة): من دواعي سرورنا المشاركة في معرض التوظيف في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وهو نهج يأتي في صميم التزامنا المستمر بتمكين وتنمية قدرات الشباب الطموح في الكويت.



وتماشيا مع استراتيجية «التحول والنمو» التي ننتهجها، سيواصل البنك الاستثمار بزخم في إلهام وتوجيه وإعداد شباب المستقبل بما يمكنهم من شق طريقهم المهني من خلال الحصول على فرص وظيفية ملائمة في القطاع المصرفي.

ونتطلع إلى المشاركة في معارض التوظيف السنوية المقبلة، والحفاظ على التزامنا الراسخ بتوظيف الكوادر الوطنية الواعدة، وتعزيز قدراتنا في البنك.



وخلال معرض التوظيف في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، استعرض موظفو إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي تصورات عن أبرز المزايا والفرص المتاحة في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز أيضا على المهارات الأكثر طلبا في قطاع الخدمات المصرفية، كما تعرف الطلاب الحضور عن كثب على فرص النمو والتطوير المهني المتاحة في البنك الأهلي الكويتي، وعلى وجه الخصوص، برنامج الخدمات المصرفية للأفراد، المصمم ليمنح المتدربين فرصة الانخراط الكامل في بيئة العمل لمختلف الإدارات والأقسام داخل البنك والتعرف عن كثب على العمليات اليومية، ما يكسبهم مزيدا من الخبرة العملية.



وأضافت الأربش: لقد كان البنك الأهلي الكويتي وسيبقى نشطا وفعالا للغاية في معارض التوظيف المحلية، ونحن في البنك متحفزون دائما لرؤية الطلاب والخريجين الجدد المتحمسين للعمل في القطاع المصرفي والمالي، كما أننا سنستمر في التواصل عن كثب مع المواهب الشابة والمشاركة في معارض التوظيف، فنحن نبحث بشكل دائم عن الكفاءات والمواهب الوطنية المؤهلة للانضمام إلى فريق عمل البنك الأهلي الكويتي.