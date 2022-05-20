محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات المحلية قدمت العرض الأدنى بقيمة 23.5 مليون دينار أو نحو 77 مليون دولار لمشروع خط أنابيب في قطاع النفط، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ويتعلق ببناء شبكة من خطوط التدفق لشركة نفط الكويت.



ويغطي نطاق العمل في المشروع تطوير شبكة خطوط التدفق والأعمال المرتبطة بها في حقلي نفط أم نقا وجنوب الرتقة.



وتم تقديم العطاءات الخاصة بالعقد المقرر تنفيذه وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء في 10 مايو، ويعتبر واحدا من سلسلة عقود مشاريع خطوط التدفق التي تم طرحها في الكويت خلال عامي 2021 و2022.