شاركت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في المؤتمر والمعرض العالمي الـATD2022 الذي نظمته الجمعية الأمريكية لتطوير المواهب بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2022، ويعد هذا المؤتمر من أكبر الفعاليات العالمية التي تتناول تطوير المواهب والمهارات المهنية والتنمية البشرية وعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات المعرفة والإجراءات والاستراتيجيات والحلول التي تحتاجها الجهات والمؤسسات التدريبية ومؤسسات العمل المختلفة لتقدم الأفضل لتدريب وتأهيل منتسبيها بشكل فعال.



والتقى الوفد المشارك ممثلا بعميد كلية الدراسات التجارية ومدير مركز ابن الهيثم للتدريب د. وليد اظبيه ومدير إدارة تنسيق التدريب م. مازن الفريح وعضو هيئة التدريس بكلية الدراسات التجارية د. جاسم العمر بالرئيس التنفيذي للـATD توني بنغهام الذي عبرعن سعادته بمشاركة الكويت في مؤتمر هذا العام وبالشراكة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والـATD.