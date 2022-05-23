عبدالعزيز الفضلي



مع تطبيق دراسة ميزة الوطنية في دورتها الثالثة وتنفيذها لأول مرة إلكترونيا على مستوى مدارس الكويت الابتدائية والمتوسطة لطلبة الصفين الخامس والتاسع للأسبوع الثاني على التوالي، بلغ إجمالي عدد الاختبارات المطبقة على طلاب 593 مدرسة حتى الخميس الماضي 154 ألفا و751 اختبارا في مواد اللغة العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات.



ووفق الإحصائيات اليومية التي أعدها المركز الوطني لتطوير التعليم للأسبوع الأول وصل عدد اختبارات الطلبة في اليوم الأول من تطبيق الدراسة 24098 اختبارا واليوم الثاني 52132 اختبارا، واليوم الثالث 78521 بواقع 45952 اختبارا في مادة اللغة العربية و34343 لغة انجليزية و33044 رياضيات و41412 علوم.



وتستمر اختبارات ميزة الوطنية للقياس والتقييم في التطبيق حتى الأربعاء من الأسبوع الجاري لتطبيق المتبقي من الاختبارات والبالغ عددها 18095 اختبارا.‫