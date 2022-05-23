آلاء خليفة



قامت المدرسة الوطنية الأهلية ممثلة بالمدير المساعد للمدرسة الوطنية محمد عودة، والمدير المساعد للمرحلة الثانوية أحمد الكندري، ومدير المرحلة الابتدائية فهد العنزي وقائد فريق «بالتدوير نستطيع» محمد حلمي، وقائد فريق «بالتدوير نستطيع» وائل المندوه بتكريم الطلبة الفائزين في المسابقة التطوعية التي أقيمت تحت شعار «بالتدوير نستطيع»، حيث قام الطلاب بالعمل على تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي.



وأعلنت الهيئة العامة للبيئة أسماء الفائزين بمسابقة «دورها صح» والتي تعنى بجمع أكبر قدر ممكن من البلاستيك لإعادة تدويره والتخلص من مخاطره وفاز بالمركز الأول المدرسة الوطنية الأهلية عن وزن قدره 358 كيلو غراما من البلاستيك.



وقام الطلبة خلال الحملة بعمل عدد من اللقاءات والأعمال المتنوعة أهمها لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات معرفي عبدالإله معرفي والاستفادة من خبراته والتعرف على مزايا وعيوب إعادة التدوير وأهم المعوقات التي قد تواجه فكرة التوسع والاعتماد على إعادة التدوير كمصدر اقتصادي فعال، وكذلك حديثه عن دور السويد الفعال في إعادة التدوير، كما تم اللقاء مع صاحب شركة الصناعات المتطورة وعضو هيئة التدريس بالكلية الأسترالية د.ماجد السرهيد وعمل جولة داخل المصنع للتعرف على مراحل إعادة التدوير بدءا من جمع النفايات ووصولا إلى الحصول على منتج يفيد المجتمع سواء أبواب أو شبابيك أو أي منتج آخر كذلك قام فريق العمل بعمل فعاليات بيئية داخل المدرسة وخارجها وكانت آخرها مشاركة الفريق في فعالية #دورها_صح التابعة للهيئة العامة للبيئة والتي تعتمد على جمع البلاستيك، حيث حصل الفريق على المركز الأول في المسابقة.