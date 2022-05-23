عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان نشرة تلقت «الأنباء» نسخة منها حدد خلالها الموعد النهائي لتسليم أعضاء الهيئات التعليمية الجدد من الكويتيين وغيرهم العمل في المدارس للعام الدراسي الحالي 2021 ـ 2022.



وذكر السلطان في النشرة ان آخر موعد لتسليم العمل للمعلمين الكويتيين في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 2 يونيو المقبل، بينما في المرحلة الثانوية سيكون في 16 من نفس الشهر. وفيما يتعلق بالمعلمين الوافدين وغير الكويتيين، فإن آخر موعد لتسليمهم العمل يوم الخميس المقبل 26 الشهر الجاري في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، مشيرا الى ان تسليم العمل في المرحلة الثانوية 9 يونيو المقبل.