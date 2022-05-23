عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن «وبشر المخبتين» من المشاريع التي نفتخر بها ولها كل الدعم من جميع قياديي الوزارة، لاسيما أن المشروع يهدف إلى إتقان تلاوة وتجويد القرآن للمنهج المقرر لمادة القرآن الكريم لمعلمات المرحلة الابتدائية بمنطقة العاصمة التعليمية، متمنيا أن يتم تعميمه على جميع المناطق.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره حفل تدشين المشروع في مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية بنات بمشاركة عدد من ممثلي وزارة الأوقاف وبيت القرآن صباح أمس على مسرح المدرسة.



من جانبها، أعربت مديرة مدرسة أم عطية الأنصارية الابتدائية بنات هيلاء التنيب عن سعادتها بأن تكون المدرسة هي البيئة الحاضنة للمشروع والذي عكس رقي واجتهاد توجيه التربية الإسلامية والمعلمات، مشيدة بدورهم البارز في الميدان التربوي، متوجهة بالشكر لكل من ساهم ودعم هذا البرنامج والذي تم من خلاله تجنيد المعلمات ورئيسات الأقسام في معرفة المعلمات الجدد ودعوتهم لحفظ القرآن الكريم وتجويده.