عبدالعزيز الفضلي



أقامت وزارة التربية مخيمها الكشفي السنوي الـ 75 بعنوان «الكشفية مدرسة»، وذلك في ثانوية أحمد الربعي للبنين.



وافتتح المخيم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد، مؤكدا أن المخيم أقيم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا وكان من المقرر له خلال يناير الماضي وتم تأجيله لشهر مايو الجاري، مشيرا الى ان «التربية» أصرت على اقامته كونه لم يتوقف منذ 75 عاما.



وقال المقصيد ان المخيم يقام أيضا في إطار فعاليات الكويت عاصمة للعمل الكشفي 2022 والتي استضافت قبل أيام أكبر ملتقى كشفي عربي ويشارك فيه اكثر من 500 طالب من مختلف المراحل التعليمية والتعليم الخاص، وكانت هناك جهود مكثفة وواضحة بذلها التوجيه الفني للكشافة التابع لقطاع التنمية التربوية بالتعاون مع المناطق التعليمية لافتا الى انه تضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية التي قام بها ابناؤنا الطلبة. وأضاف ان «التربية» تستعد من الآن لإقامة المخيم الكشفي الـ 76 والذي سيكون في مقره بمنطقة كبد بعد إعادة تأهيله بشكل كامل، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في المخيم ولإدارة ثانوية أحمد الربعي التي فتحت لنا أبوابها وفصولها ومسرحها، متمنيا دوام التوفيق للجميع. من جانبه، قال موجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية وقائد عام المخيم ابراهيم العيد إنه يتضمن العديد من الفعاليات والانشطة الشبابية كورش عمل تتعلق بالروبورت والخزف والرسوم والرماية التي قام بها الطلبة، لافتا إلى أن ما يميز هذا المخيم انه يقام في إطار فعاليات «الكويت عاصمة للعمل الكشفي» والتي تم اختيارها خلال اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية. وأعرب العيد عن بالغ شكره وتقديره لجميع زملائه موجهي الكشافة في المناطق التعليمية وأولياء الأمور الذين حثوا أبناءهم على المشاركة في هذا الحدث الشبابي السنوي.‫