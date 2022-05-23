تحت رعاية مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الرابع لطلبة الدراسات العليا في الإدارة والتخطيط التربوي وذلك بمشاركة أكثر من ثلاثين باحثا من الكويت ودول الخليج والوطن العربي.



وأكد مدير جامعة الكويت د. يوسف الرومي أن الدراسات العليا تعد أحد الروافد الأساسية للبحث العلمي، وذلك لدورها الفعال في تأهيل الكوادر البشرية المتسلحة بدرجة عالية من الكفاءة العلمية والمهارية، حيث إن البحث العلمي هو بوابة المعرفة والركيزة الأساسية في بناء الدول وتقدمها، والأداة الفاعلة في التغلب على التحديات التي قد تواجهها، وفي مساعدة المجتمع على حل جميع مشكلاته.



وبين أن البحث العلمي أصبح مطلبا رئيسيا لكل دولة تريد اللحاق بركب التقدم، ومن هذا المنظور تبرز أهمية البحث العلمي، خاصة في مجال التربية، الذي يهتم برأس المال البشري، والذي يعد أهم عامل في تقدم ونجاح الدول، لذلك أصبح إتقان مهارة البحث العلمي مطلبا جوهريا يقع على عاتق الجامعات تحقيقه.



من جهته، رحب العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الدراسات العليا د. مشاري العيفان في كلمته التي ألقاها نيابة عن عميد كلية الدراسات العليا بالحضور والمشاركين، مؤكدا أهمية البحث العلمي،



وضرورة إشراك طلبة الدراسات العليا فيه، واستعداد كلية الدراسات العليا لتقديم الدعم للمنتسبين لها، متمنيا أن يحقق الملتقى الغرض والغاية من وراء انعقاده.