أكد عضو المجلس البلدي عبدالله المحري أنه مع انتهاء عملية الاقتراع فقد قال المواطنون كلمتهم، حان الوقت للتكاتف بين جميع الأعضاء لتحقيق مصلحة الكويت، من خلال تسريع عملية التنمية والتطوير.



جاء ذلك خلال استقباله أهالي الدائرة الثانية بمناسبة تحقيقه فوزا كاسحا في انتخابات المجلس البلدي.



وقال المحري: أشكر جميع المواطنين الذين جددوا الثقة بي، وهذه مسؤولية كبيرة أحملها على عاتقي، وإن شاء الله سأعمل جاهدا لأكون عند حسن ظنهم وأداء مسؤولياتي على أكمل وجه.



وأشار إلى أن مرحلة الانتخابات انتهت والمرحلة المقبلة مرحلة عمل، لاسيما أن هناك لوائح وقوانين موجودة في اللجان وغيرها من الأمور التي تحتاج لإقرارها في الجلسات الرئيسية.