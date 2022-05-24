استقبل عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف المهنئين في مقره الانتخابي أول من أمس بمناسبة فوزه بمقعد الدائرة التاسعة في انتخابات المجلس البلدي.



وأعرب الكفيف خلال حفل العشاء الذي اقامه على شرف أبناء الدائرة، عن شكره للجميع وبخاصة من أولوه ثقتهم، واعدا اياهم أن يكون أهلا للثقة والمسؤولية، ولافتا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب التعاون والتكاتف لاستكمال ما بدأه الأعضاء السابقون، وخاصة ما يتعلق بتوفير الميزانيات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية وخاصة الإسكانية منها لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الكويتية، بالإضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية في جميع المناطق.