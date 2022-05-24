عبدالعزيز الفضلي



أعرب عضو المجلس البلدي فهيد المويزري عن بالغ شكره وتقديره لأهالي الدائرة السادسة الذين جددوا الثقة فيه وأعادوه مرة اخرى عضوا في المجلس، مشيرا الى أنها مسؤولية كبيرة يحملها على عاتقه ويفخر بها.



وقال المويزري في تصريح لـ«الأنباء» خلال حفل العشاء الذي اقامه على شرف الناخبين أول من أمس: اثمن دور ابناء دائرتي في الانتخابات الذين كانوا عند حسن الظن، واعدا اياهم بالاستمرار على نفس النهج الذي رسمه معهم لخدمة الوطن.



واضاف: علينا جميعا ان نتكاتف ونعمل كيد واحدة لدفع عجلة التنمية والتطوير في البلاد بمختلف المجالات، موضحا أن هناك الكثير من الأمور والقوانين التي نحتاج الى اقرارها في المستقبل القريب وسأبذل قصارى جهدي مع اخواني في المجلس لتحقيق ما نهدف اليه جميعا.