عادل الشنان



استقبل عضو المجلس البلدي د.حسن كمال المهنئين بمناسبة فوزه بمقعد الدائرة الأولى في ديوانه مساء أول من أمس، بحضور عدد من الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي السابقين والحاليين والقياديين في مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين.



وخلال حفل الاستقبال خاطب كمال الحضور قائلا: شكرا لله أولا ولأبناء الكويت قاطبة على المشاركة في هذه الانتخابات التي ستوضح خط سير المجلس البلدي خلال الفترة المقبلة ومستقبل المشاريع التنموية للبلاد، وأتقدم بخالص الشكر لقواعدنا الانتخابية لدعمنا وتأييدنا وللعاملين بحملتنا الانتخابية، والشكر موصول للناخبين الذين منحونا أصواتهم وثقتهم، معاهدين الله والوطن وأبناء الشعب الكويتي على أن نكون عند حسن ظنهم دائما.