أقام عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان حفل استقبال لأبناء الدائرة الخامسة في المقر الانتخابي أول من أمس بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس، مثمنا ثقة أهالي الدائرة، ومؤكدا أنها أمانة كبيرة يحملها على عاتقه.



وقال الجدعان مخاطبا الحضور: لكم كل الشكر والتقدير على كل ما قدمتم لإنجاح العملية الانتخابية والظهور بمظهر مشرف في العرس الديموقراطي، وأعدكم بأن اكون عند حسن ظنكم، وسأعمل جاهدا على تحقيق برنامجي الانتخابي بالتعاون مع الزملاء الأعضاء في المجلس.



وأضاف: سأسعى إلى المساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بالعمل على توفير الأراضي الاسكانية.