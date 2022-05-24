عاطف رمضان



أقام عضو المجلس البلدي م.خالد مفلح المطيري حفل عشاء مساء امس الاول لابناء الدائرة السابعة بمناسبة تزكيته لعضوية المجلس البلدي. وقال المطيري في تصريح لـ«الأنباء»: أهنئ الزملاء أعضاء المجلس ممن نالوا ثقة الناخبين في الانتخابات وأتمنى أن نوفق جميعا لخدمة بلدنا وتلبية طموحات الشعب الكويتي، مؤكدا ان رسالة المواطنين في العرس الديمقراطي كانت واضحة في اختيار مجلس من الشباب المتفتح والطموح لوضع بصمة مميزة في عمل «البلدي» ومسيرة تطوير الكويت عمرانيا.



ولفت الى ان المواطنين يحتاجون الى الأفعال لا الأقوال، والإسراع في تحقيق الإنجازات التي تساعد على نهضة الكويت ودفعها إلى الأمام وعودة بلدنا الحبيب الى الريادة في كل شيء، بالاضافة إلى الفكر المتجدد والاقتراحات التي سنسعى لطرحها في المجلس الحالي، أيضا هناك عدد من المشاريع والاقتراحات واللوائح التي عمل عليها الزملاء في المجلس السابق لكنها لم تستكمل وتحتاج الى متابعتها واستكمالها لتنفذ بشكل كامل.