محمد الدشيش



استقبل عضو المجلس البلدي عبدالله عويد العنزي المهنئين أول من أمس بمناسبة فوزه بمقعد الدائرة الثامنة بحضور عدد كبير من أبناء الدائرة منهم أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين ووجهاء وشيوخ القبائل.



وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء»: في البداية أشكر إخواني أبناء الدائرة كبارا وصغارا وكل من تكبد عناء الذهاب الى مقار الاقتراع للإدلاء بصوته والمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية، وأعدكم أن أكون عند حسن ظنكم وأكون خير من يمثلكم وسأبقى السند والعون لكم بعد الله.



وأضاف: أتقدم بالشكر الخاص لجميع أعضاء الحملة الانتخابية واللجان الرجالية والنسائية الذين عملوا معي خلال الحملة التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.