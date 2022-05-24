استثمر بقوة في التحول الرقمي.. وسباق في تقديم خدمات عالية الجودة

86 مليون دينار حجم مساهمات البنك المجتمعية خلال 5 سنوات فقط



يعتبر بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مؤسسة إسلامية رائدة تطبق منهج الشريعة في كل تعاملاتها، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت، ليصبح اليوم رائد وقائد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم.

الرئيس التنفيذي بالتكليف لمجموعة بيت التمويل الكويتي عبدالوهاب عيسى الرشود استعرض خلال حديثه في البرنامج الوثائقي دور «بيتك» منذ تأسيسه عام 1977 كأول بنك إسلامي في الكويت، حيث بدأ أعماله في مقر مؤقت في شارع أحمد الجابر، ثم انتقل في عام 1983 إلى مركز عماد تجاري في الشارع نفسه وهو أول فرع لبيت التمويل.



وقال الرشود إن عدد الأفرع الحالية لـ«بيتك» يبلغ 60 فرعا في الكويت، فضلا إلى 10 فروع ذكية منتشرة في مختلف مناطق البلاد، كما يدير «بيتك» عملياته في عدد من دول العالم من خلال 520 فرعا، مشيرا إلى أن أول فرع لبيت التمويل الكويتي افتتح في تركيا (بيتك ـ تركيا) عام 1988، تبعه بعد ذلك افتتاح بنوك أخرى في البحرين وماليزيا والسعودية وألمانيا.



وأكد الرشود على دور «بيتك» الرائد في الاقتصاد والمجتمع، ضمن إطار استراتجية التنمية المستدامة، إلى جانب دعمه المتواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الضخمة بمختلف القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن «بيتك» شارك في صفقة ترتيب الشريحة الإسلامية التي قادها في العام 2020 بقيمة 400 مليون دينار ضمن صفقة تمويل مجمع ضخم وصل قيمته إلى مليار دينار لصالح مؤسسة البترول الكويتية وبمشاركة البنوك الكويتية، وقد بلغت حصة «بيتك» وحده من التمويل المذكور 304 ملايين دينار عند توقيع العقود، وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن «بيتك» يقوم بتقديم كل الخدمات التمويلية النقدية مثل المرابحة والتورق والإجارة والتمويلات غير النقدية كالاعتمادات المستندية وخطوات الضمان بأنواعها.



قال الرشود إن «بيتك» ساهم خلال مسيرته الممتدة منذ أكثر من 44 عاما في العديد من المبادرات المجتمعية الإستراتيجية، منها على سبيل المثال سداد مديونيات الغارمين المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون دينار واستفاد منه أكثر من 10 آلاف متعثر.



وأضاف بالقول ان «بيتك» ساهم أيضا في حصة كبيرة بصندوق مواجهة أزمة كورونا، والذي بلغ قيمته 10 ملايين دينار، كما ساهمنا منفردين بمبلغ إضافي للصندوق نفسه.



ولفت الرشود إلى أنه من ضمن مساهمات «بيتك» توقيع اتفاقيات مختلفة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي لتنفيذ العديد من المشاريع منها مشاريع إغاثية وطبية للاجئين السوريين والمستضعفين في الأردن، فضلا عن دعم مركز الحسين لعلاج مرضى السرطان من اللاجئين وأبناء غزة في الأردن.

كما وقع اتفاقية منحة لإغاثة نحو 3800 عائلة من لاجئين روهينغا في بنغلاديش، بالتعاون مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن مبادرة تجهيز دار الأيتام في مدينة الريحانية التركية لدعم الأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين.



وأشار الرشود إلى أن «بيتك» قام ببناء مستشفى لعلاج الإدمان بتكلفة 4.5 ملايين دينار بالكويت، إلى جانب التبرع بإنشاء 15 مركز إسعاف لتعزيز المنظومة الطبية في البلاد، فضلا عن مساهمته في إنشاء شاليهات لدور الرعاية في منطقة الزور بتكلفة مليون دينار، وعلى مساحة قدرت بنحو 7 آلاف متر مربع، كاشفا عن أن مجموعة المساهمات التي قدمها البنك خلال السنوات الـ 5 الأخيرة فقط بلغت نحو 86 مليون دينار.



التحول الرقمي



من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة خالد الشملان إن «بيتك» يستثمر بقوة في مجال التحول الرقمي، وهو سباق في تقديم الخدمات والحلول الرقمية عالية الجودة، ويلاحظ ذلك من خلال النمو الملحوظ في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، حيث حقق «بيتك» نموا بلغت نسبته 25% في عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي أنجزها العملاء عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني وعبر تطبيق الموبايل، ليصل العدد الاجمالي الى نحو 160 مليون عملية مصرفية، وذلك لسنة 2021 مقارنة بالسنة السابقة، وهذا يعكس مدى سهولة وأهمية الخدمات التي تقدم من خلال قنوات «بيتك» الإلكترونية وتطبيقه عبر الموبايل.



وأوضح الشملان أن «بيتك» انفرد بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الرقمية عالية الجودة كأول بنك يطلقها في الكويت مثل طباعة البطاقات المصرفية بأقل من 3 دقائق من خلال أجهزة الطباعة الفورية بدون طلب مسبق من خلال أكبر شبكة أجهزة طباعة موجودة في الكويت، الى جانب خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي، كما يعتبر أول بنك يقدم خدمة طلب التمويل الشخصي من خلال التوقيع الإلكتروني.



وأضاف الشملان أن هناك خدمات إضافية تميز وتفرد فيها «بيتك» كأول بنك يطلقها في الكويت، على سبيل المثال لا حصر، يقدم خدمة التحويل الفوري إلى «بيتك ـ تركيا» من خلال شبكة الريبل باستخدام تكنولوجيا «البلوكشين»، وكذلك منتج الذهب الذي تميز وانفرد فيه «بيتك» في السوق، وهو عبارة منتج يمكن العميل من فتح حساب من الذهب وبيع وشراء المعدن الأصفر من خلال القنوات الالكترونية، كذلك استلام فوري لسبيكة ذهبية بحجم 10 غرامات وطباعة دفتر الشيكات الفوري والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code.



أحدث الخدمات



بدوره، قال رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة هيثم التركيت إن «بيتك» حريص على تقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في العمليات المصرفية، وتعزيز مبدأ التحول الرقمي عن طريق التنبيه السريع للخدمات الجديدة المبتكرة عبر الأجهزة الذكية، مثل: فتح حساب عميل جديد، انشاء حسابات أونلاين، فتح ملف عميل دون الحاجة لزيارة الفرع، توفير امكانية تحويل الأرباح آليا، التمويل الإلكتروني، وتحديث بيانات العملاء، كما انفرد بيتك بتوفير حزمة من الخطط الاستثمارية طويلة الأجل للسوق المصرفي الكويتي وهي خدمات متوافرة على الأجهزة الذكية.



وقال التركيت إن «بيتك» وفر آلية للتحول الرقمي، وطرح محافظ إلكترونية موجودة على Fitbit وخدمة Samsung Pay وغيرها، وكان رائدا في هذا المجال، حيث أعطى العميل القدرة على استخدام هذه المحافظ للسحب والإيداع عن طريق أجهزة الصرف الآلي، كما وفر خدمات إضافية غير موجودة في الكويت مثل خدمة بيع وشراء الذهب عبر الأجهزة الذكية، إلى جانب KFH WALLET المتوافرة حصريا لعملاء «بيتك»، أما في مجال التحويلات المالية فلفت إلى أن هناك تحويلات تتم عبر SWIFT GPI لتتبعها الكترونيا، ومراقبتها عبر SWIFT Control، فضلا عن شبكة ريبل لخدمة التحويلات المالية السريعة.



كوادر مصرفية مميزة



بدوره، ذكر رئيس الموارد البشرية للمجموعة زياد العمر أن «بيتك» يعتبر رائدا في استقطاب الطاقات البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها، وخلق كوادر مصرفية مميزة.

وأضاف أن عملية التطوير تحتل أهمية قصوى في «بيتك»، حيث قدم سلسلة من الدورات المكثفة بالتعاون مع جامعات عالمية مثل هارفارد وإنسياد وIMD.

كما أبرم شراكات مع منصات تعليم إلكترونية مثل LinkedIn Learning، لموظفي البنك. وأكد العمر أن «بيتك» نجح في تنفيذ استراتجية بناء الكوادر والكفاءات الوطنية واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، حيث احتل المركز الأول على مستوى البنوك الكويتية وكل مؤسسات القطاع الخاص في توطين العمالة.



وكشف عن أن «بيتك» يواصل تحقيق التقدم في مؤشرات العمالة الوطنية ونسب التكويت، حيث تراوحت نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة للسنوات الأخيرة ما بين 97% و100% معظمهم من حديثي التخرج.



حلول رقمية عالية الجودة



أكد الشملان أن «بيتك» يستثمر بقوة في مجال التحول الرقمي، وهو سباق في تقديم الخدمات والحلول الرقمية عالية الجودة، ويلاحظ ذلك من خلال النمو الملحوظ في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.



دقة في أمن المعلومات



أكد التركيت أن «بيتك» يتبع منهجية دقيقة للحفاظ على جميع بيانات العملاء وتوفير الأمن السيبراني، وهو ملتزم بالسعي إلى الحصول على شهادات دولية في هذا المجال للحفاظ على أمن وسرية المعلومات.



تنمية إبداعات الموظفين



أوضح العمر أن «بيتك» يواصل تنفيذ برنامج بعثات الموظفين الذي تم إطلاقه في 2013 بهدف منحهم فرصة سنوية للحصول على درجات الماجستير والبكالوريوس لتعزيز تحصيلهم العلمي.

وأضاف أن «بيتك» انفرد في إطلاق برنامج «فرصة» للمتفوقين الكويتيين والذي يهدف إلى تعزيز فكرة العقلية الرقمية المبتكرة لديهم وبالتالي تنمية إبداعاتهم.

وتضمن برنامج «فرصة» في نسخته السابقة زيارات ميدانية إلى أكبر وأبرز المؤسسات التكنولوجية العالمية مثل مايكروسوفت وغوغل وآبل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا.