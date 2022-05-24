أعلنت د.هنادي المباركي رئيسة المؤتمر والمؤسس شركة ايكوسيبستم للاستشارات الادارية والمستشارة في التنويع الاقتصادي والابتكار، عن انطلاق فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الثالث لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال لعام 2022 خلال الفترة من 5 الى 7 يونيو، حيث تستمر الفعاليات يوميا ولمدة 11ساعات تبدأ من الـ 10 صباحا حتى الـ 9 ليلا بتوقيت الكويت، بمشاركات خليجية متميزة من المخترعين والمبتكرين ورواد الاعمال والإعلاميين.



وبينت أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار وريادة الأعمال، وتكمن أهميته في ترسيخ الاقتصاد القائم على الرقمنة وارتباطه برفع المؤشرات التنافسية العالمية التي يقاس بها تطور الدول لتكون في مصاف الدول العالمية، اضافة الى القيمة المضافة لمخرجات مراكز الابتكار كاستثمار طويل الأجل والمحرك للنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.



وكشفت المباركي عن انطلاق المسابقة الخليجية خلال أيام المؤتمر والتي تهدف الى تشجيع مناخ الابتكار وريادة الاعمال للمشاركين للاستفادة من الخبرات الخليجية المميزة الساعية لدعم منظومة الابتكار وريادة الاعمال الخليجية، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد المؤتمر وتقديم الجوائز المالية لهم.



وستبدأ فعاليات حفل افتتاح المؤتمر باستضافة 36 شخصية من كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والقياديين المحليين والخليجيين على مدار ثلاثة أيام، حيث سيشارك من الكويت مشعل السبيعي نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب من الهيئة العامة للشباب، ود.موضي الحمود وزيرة التربية سابقا، وانس ميرزا الرئيس التنفيذي لشركه الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، والشيخة د.رقية الصباح الاستاذة في جامعة الكويت، ود.محمد زينل نائب مدير الجامعة للتخطيط، ويوسف خالد المرزوق رئيس تحرير جريدة «الأنباء»، ووليد النصف رئيس تحرير جريدة القبس، ووليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات لشركة زين الكويت.



ومن المملكة العربية السعودية تشارك الأميرة دعاء بنت محمد رائدة العمل المجتمعي، ومصعب الفضالة مدير ادارة الموهبة وبراءات الاختراع من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومن دولة قطر الشيخ الدكتور ثاني آل ثاني رئيس مركز قطر للتحكيم الدولي، ومن دولة الامارات العربية المتحدة حسين المحمودي مدير عام مركز الشارقة للابتكار والتكنولوجيا، ود.عبدالله الحمادي مدير الابتكار استراتيجيات المستقبل، إضافة الى مشاركة باتريك تشاو الملحق الاقتصادي في السفارة الأميركية، والسفير د.صالح الخروصي سفير سلطنة عمان، والسفير صلاح المالكي سفير مملكة البحرين، والسفير مطر النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.