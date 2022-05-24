التزاما بسياستها تجاه دعم وتمكين الشباب، رعت شركة Ooredoo المعرض الوظيفي لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) كراع ذهبي، حيث رحبت الشركة بكل الطلبة من مختلف التخصصات لتعريفهم بفرص العمل والتدريب الميداني التي تقدمها الشركة على مدار العام، إضافة إلى إجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة.

وتأتي هذه الرعاية إيمانا من Ooredoo بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات.

وتنفيذا لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل Ooredoo جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة، وهذا يأتي إيمانا من إدارة الشركة بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل.



وفي تصريح عن المشاركة في المعرض، أكد رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية لدى Ooredoo الكويت عمر البسام عن إيمان الشركة بأهمية الاستثمار بالشباب واستقطاب المبدعين منهم للانضمام إلى عائلة Ooredoo، حيث تسعى لأن تكون بيئة العمل محفزة للإبداع والاجتهاد، وأن تكون جاذبة خصوصا للكوادر الوطنية التي تؤمن الشركة بما لديها من طاقات ومواهب تخدم مختلف القطاعات في الدولة وتساهم في بناء المجتمع.



وقد تواجد موظفو الشركة في جناح Ooredoo للرد على استفسارات الطلبة حول العمل في الشركة والفرص الوظيفية المتاحة لهم فيها، إضافة إلى تعريفهم عن إمكانية الحصول على فرص تدريبية في الشركة.

ولا تعد هذه المشاركة الأولى لـ Ooredoo في معارض وظيفية، حيث تسعى بشكل مستمر للمشاركة في معارض وظيفية مع مؤسسات تعليمية مختلفة، وتسعى الشركة لمساعدة الشباب على اكتشاف آفاق جديدة تحقق لهم طموحاتهم الوظيفية وتسمح لهم بالاستفادة من تخصصاتهم العلمية في حياتهم المهنية.



وخلال المعرض قدم رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) د.فهد إبراهيم العثمان درعا تكريميا لشركة Ooredoo تقديرا لدور Ooredoo الكويت في دعم ورعاية الخريجين الجدد.



وتتميز Ooredoo ببيئة عمل حيوية تشجع على تبني الأفكار الجديدة وتنمي الإبداع لدى الموظفين، حيث تقوم الشركة بشكل مستمر بتقديم فرص التدريب والخبرة لموظفيها في مختلف المجالات بالتعاون مع مؤسسات تدريبية داخل الكويت وخارجها، وذلك إيمانا من الشركة بأن ذلك يعود بالنفع على مصلحة العمل في الشركة.