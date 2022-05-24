الشيخ محمد الجراح والشيخ أحمد الدعيج ضمن المجلس الجديد للاتحاد حتى 2025



عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب اجتماعه الحادي والثلاثين للفترة الممتدة من 2022 الى 2025، وذلك يوم الخميس الماضي في القاهرة، وكان على جدول اعماله انتخاب رئيس ونائبين له واعضاء المجلس، وذلك وفق النظام الاساسي للاتحاد، وقد اجمع المجتمعون على انتخاب د. جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة الاعتماد اللبناني، رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد.



كما انتخب د. عماد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة، نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون الاغتراب. وأصبح المجلس الجديد للاتحاد الذي تمتد ولايته لفترة ثلاث سنوات من 2022-2025 على الشكل التالي:



٭ د. جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة ومدير عام مجموعة الاعتماد اللبناني رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد (لبنان)٭ د. عماد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجموعة بوخمسين القابضة نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي (الكويت)



٭ عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون الاغتراب (المغرب).



كما انتخب المجلس الأعضاء:



٭ الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس ادارة، بنك الكويت الدولي (الكويت).



٭ طارق فايد، رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة (مصر).



٭ الشيخ أحمد دعيج الصباح، رئيس مجلس ادارة اتحاد مصارف الكويت والبنك التجاري الكويتي (الكويت).



٭ عبد المحسن الفارس، عضو مجلس ادارة، مصرف الانماء (السعودية).



٭ عبد الرزاق الترهوني، رئيس مجلس ادارة، مصرف الجمهورية ورئيس اتحاد المصارف الليبية (ليبيا).



٭ زياد خلف، رئيس مجلس ادارة، مصرف التنمية الدولي (العراق).



٭ أحمد حميد الذيب، الرئيس التنفيذي، بنك كاك الدولي (جيبوتي).



٭ محمد وجيه البزري، رئيس مجلس ادارة، البنك الإسلامي اللبناني ورئيس غرفة التجارة الدولية في لبنان (لبنان).



٭ خلود السقاف، رئيس مجلس ادارة، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (الأردن).



٭ د. مروان عوض، المدير العام، الأولى الدولية للاستشارات والتحكيم (الأردن).



٭ منى سعيد قطوفي، المندوب العام، الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (تونس).



٭ جوزيف نسناس، المدير الإقليمي، بنك القاهرة عمان (فلسطين).



٭ محمد جميل برو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، بنك الإمارات دبي الوطني مصر (مصر).