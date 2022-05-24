رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية الملتقى الاقتصادي الثاني والذي أقيم خلال الفترة من 18 حتى 19 مايو 2022، ونظمه المعهد العربي للتخطيط تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وبحضور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان.



وعلى هامش الملتقى، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالتكليف خالد البستان: يسر الخطوط الجوية الكويتية رعاية الملتقى الاقتصادي الثاني والذي يسلط الضوء على أمثل النماذج للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يهدف أيضا إلى تسليط الضوء على أهمية وأهداف برامج الخصخصة للإصلاح الاقتصادي ولمعالجة الاختلالات في الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة، والدروس المستفادة من تجارب الخصخصة الدولية والإقليمية.



وأضاف: «الكويتية» تؤكد التزامها التام والمستمر بدعم المبادرات والفعاليات الجادة والهادفة والتي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، ومنها هذا الحدث المميز الذي ركز على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والمالي والقوانين والتشريعات الخاصة بنماذج الخصخصة في المنطقة.



وتابع البستان: إن الخطوط الكويتية والتي تعد من كبرى الشركات التجارية في البلاد تمر حاليا بمرحلة قانون الخصخصة 6/2008، لذلك فإن مشاركتها خير دليل على أن هذا الملتقى ذو أهمية في الاطلاع على القوانين والتشريعات المالية والإدارية الخاصة بهذا القانون وبما فيه المصلحة العامة.



وأوضح: إن مشاركة «الكويتية» اليوم تعكس أيضا أهمية دور الشركة بتفعيل التعاون المشترك بينها وبين جميع المؤسسات في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ما يسهم في تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني ليعود بالمصلحة والفائدة على بلادنا الكويت ويحرك عجلة التنمية.



هذا، وكرم وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالتكليف خالد البستان ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية، وذلك للمشاركة ورعاية الملتقى.