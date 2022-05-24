تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الخميس المقبل الموافق 26 مايو الجاري الساعة 12:00 ظهرا، وفدا اقتصاديا برازيليا برئاسة الأدميرال فلافيو روشا سكرتير الشؤون الاستراتيجية في المكتب الرئاسي، وذلك في لقاء ستقيمه الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب البرازيلي بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات، وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين.

ويضم الوفد البرازيلي أكثر من 40 عضوا يمثلون قطاعات اللحوم، الفواكه، الزراعة، الأثاث، السياحة، والدفاع.

وتدعو الغرفة الأعضاء للحضور والمشاركة في هذا اللقاء كونه فرصة سانحة للاطلاع على منتجات وخدمات الشركات البرازيلية وعمل شراكات محتملة.