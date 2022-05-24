أعلن بنك وربة فائزي سحوبات حساب «Bloom»، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة لتتويج 5 رابحين بـ100 دينار لكل منهم، كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



ويبارك «وربة» لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم: فاطمة عمر علي محمد، منيرة يوسف صاهود العنزي، عمر فادي قاسم الصمد، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، محمد فؤاد حمد مظفر.



من جانب آخر، أكد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في «وربة» أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافر على تطبيق البنك، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».