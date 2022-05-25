مبارك الخالدي



أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للمنتخبات تحت 17 سنة للناشئين والتي جرت مراسمها صباح امس والمقررة اقامتها في البحرين 2023 منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السعودية والهند والمالديف وميانمار، وبحسب نظام البطولة يتأهل الى النهائيات ابطال المجموعات وأفضل خمسة ثوان.

وفي بقية نتائج القرعة ضمت المجموعة الاولى منتخبات اليابان والاردن وسورية والفلبين وتركمانستان، فيما جاء في المجموعة الثانية منتخبات اندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام والامارات، والمجموعة الثالثة الحديدية منتخبات عمان والعراق وقطر ولبنان والبحرين، فيما ضمت المجموعة الخامسة منتخبات اليمن وبنغلاديش وسنغافورة وبوتان. وتستضيف مدينة الدمام منافسات مجموعة الازرق في الاول من اكتوبر المقبل .

وفي قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة للشباب المقررة اقامتها في اوزبكستان العام المقبل اوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الثامنة الى جوار منتخبات العراق واستراليا والهند، وتقام منافساتها في مدينة البصرة خلال الفترة من 14 الى 18 سبتمبر المقبل، ووزعت القرعة المنتخبات على عشر مجموعات يتأهل الاول مباشرة الى النهائيات وأفضل خمسة ثوان.