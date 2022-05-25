أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته الرسمية لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «روحنا ذهبية»، والتي تستضيفها الكويت بتنظيم من اللجنة الأولمبية الكويتية في الفترة من 16-31 مايو الجاري تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



ويأتي حرص البنك الأهلي المتحد على المشاركة كراع رسمي لهذا الحدث الرياضي الإقليمي البارز لتؤكد مسيرته الهادفة إلى دعم الأنشطة الرياضية في الكويت، فضلا عن كونها استمرارا للمبادرات التي يقوم بها البنك في دعم الرياضة والرياضيين وتحفيز الشباب ضمن مساعي البنك لتحقيق الاستدامة من خلال دعم الفعاليات المجتمعية المميزة.



وبهذه المناسبة، أعربت الرئيسة التنفيذية للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي عن اعتزاز البنك بالمشاركة في هذه الدورة المتميزة التي تشهد مشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي في 16 رياضة مختلفة، مما يبرز الصورة المشرفة للرياضة الكويتية في هذا الحشد الكبير الذي يجمع كبار الشخصيات الرياضية إقليميا ودوليا.

مؤكدة سعي البنك الأهلي المتحد المستمر لدعم مختلف الجهود الوطنية التي تسهم في إعلاء اسم الكويت في مختلف المحافل الدولية، كما تعكس هذه الرعاية الدور الرياضي للبنك في دعم الرياضة الكويتية، نظرا لما تمثله من أهمية بالغة للشباب الكويتي، وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين.

وتقدمت الحميضي بالتهنئة للجنة الأولمبية الكويتية على رؤيتها الطموحة، وجهدها الملموس في استقطاب هذه الدورة التي تعزز من وضع الكويت على الخريطة العالمية للرياضة وتعمل على تأصيل روابط الأخوة والمحبة بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.