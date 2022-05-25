واصلت الكويت ريادتها لجدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها حتى 31 مايو الجاري، وذلك برصيد 23 ذهبية و19 فضية ومثلها برونزية، تلتها البحرين ثم قطر فعمان والامارات والسعودية.



وقد تسببت العاصفة الترابية التي ضربت البلاد، أول من أمس، في تأجيل منافسات بعض الألعاب الى الأمس، وفي الوقت الذي وضع فيه رؤساء اللجان الأولمبية في دول مجلس التعاون أسس المرحلة المقبلة من خلال اجتماع المكتب التنفيذي.



ورغم العاصفة، جرت فعاليات القسم الأكبر من رياضات امس الأول واكتفت الكويت من خلالها بنيل ذهبية واحدة في الألعاب الإلكترونية. وتأجلت مباراة الكويت والبحرين في هوكي الجليد وأقيمت امس.

كما طال التأجيل جانبا من منافسات الكرة الطائرة والسلة والطاولة وختام كرة قدم الصالات المغلقة للسيدات.



الى ذلك، وصفت عضو اللجنة الأولمبية الكويتية رئيسة رياضة المرأة فاطمة حيات، المشاركة النسائية في الدورة بأنها خطوة وبداية لتطوير رياضة المرأة في دول الخليج.



وقالت حيات: «تعيش الكويت عرسا رياضيا جميلا جمع الأشقاء على أرض الصداقة والسلام، حيث برزت المنافسة القوية بينهم على تحقيق المراكز الأولى والفوز بالميداليات الملونة.



انطلاق منافسات اليد



وعلى صعيد المنافسات، تتوجه الأنظار اليوم الى انطلاق منافسات أقوى الألعاب وهي كرة اليد، حيث تنتظر منتخب الكويت مهمة صعبة، عندما يواجه نظيره البحريني، حيث تضم المنافسات ايضا كلا من السعودية وقطر والامارات.



وتقام المباراة في السابعة مساء، في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة، ويسبقها لقاء السعودية وقطر في الخامسة مساء. وتستمر منافسات اللعبة حتى ختام الدورة يوم 31 الجاري.



وكان «أزرق اليد» قد استعد للمنافسات من خلال إعداد محلي أعقبه خوض معسكر خارجي في قطر لعب خلاله مباراتين مع «العنابي».



على صعيد آخر، تقام اليوم، منافسات الجولة الرابعة من لعبة الكرة الطائرة، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، وتشهد مواجهة قوية بين الكويت والسعودية في السابعة مساء، يسبقها مباراتا الامارات مع عمان في الثالثة عصرا، والبحرين وقطر في الخامسة مساء.



ذهبية «إلكترونية» للكويت



الى ذلك، توج المنتخب الكويتي المكون من اللاعبين عبدالله الريش ومشاري الكايد، يقودهما المدير الفني عبدالله المسباح، بذهبية لعبة «فيفا 22» في منافسات الألعاب الإلكترونية للرجال.

وتغلب الريش في المباراة النهائية على الإماراتي أحمد السويدي الذي اكتفى بالفضية، في حين ذهبت البرونزية للعماني فهد الحسني.



تأهل قبازرد ومبارك وعنتر



على صعيد متصل، شهدت منافسات لعبة التنس تألقا كويتيا، حيث أسفرت مباريات دور الـ16 عن فوز عيسى قبازرد على القطري موسى شنان، وعبدالحميد مبارك على القطري مبارك شنان وبدر عنتر على البحريني حسن عبدالرضا.



في المقابل، خسر علي الشطي أمام القطري راشد نواف، وحسين الشطي أمام السعودي عبدالله الفرج.



الى ذلك، خسر المنتخب الكويتي أمام نظيره القطري صفر-3، ضمن منافسات كرة الطاولة. وحقق المنتخب السعودي فوزا مهماً على نظيره الإماراتي بالنتيجة ذاتها.

ويتصدر المنتخب القطري جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، تليه السعودية (4) والكويت والبحرين (3) والامارات (2).



على صعيد لعبة الدراجات الهوائية للسيدات، أسفر سباق مسافة 49:700 كيلومترا الذي أقيم على جسر جابر عن سيطرة الإمارات على الميداليات الثلاث الاولى في فئة الفردي، وفي فئة الفرق للسيدات، حققت الكويت البرونزية والامارات الذهبية والسعودية الفضية.