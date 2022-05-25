مبارك الخالدي



نجح العربي في التأهل الى الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد تعادله مع فريق ظفار العماني 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد نادي الكويت في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من منافسات المجموعة الثانية من البطولة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاخضر الى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما اصبح رصيد ظفار 4 نقاط.



تقدم للفريق العماني علي سالم (18) وعادل النتيجة ابلاي مبنجيو (28)، وجاء الشوط الاول عالي المستوى فنيا وبدنيا من الجانبين وتبادلا المحاولات الهجومية مع افضلية نسبية لظفار بتألق وتحرك لاعبيه يزيد المعشني وعمر المالكي ومثنى عوض الذين شكلوا ضغطا على الدفاع العرباوي. وتقدم ظفار بهدف من ركلة حرة ثابتة نفذها ببراعة علي سالم في المقص الايسر للحارس سليمان عبدالغفور (18).



ونشط الاخضر بعدها عبر الاطراف، وسدد علي خلف كرة قوية مرت بجوار القائم الايسر، ومرر السنوسي الهادي كرة ماكرة لمبنجيو الذي مر من الدفاع وسدد في الزاوية اليمنى للحارس سليمان البريكي مسجلا هدف التعادل (31).



وفي الشوط الثاني اجرى مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا تبديلين بدخول حسين اشكناني وبدر طارق بدلا من سيف الحشان وسلمان العوضي لزيادة الكثافة العددية في وسط الملعب، وكاد مبنجيو يدرك المرمى لكن رأسيته مرت الى جوار القائم الايمن (60)، وتصدى الحارس البريكي لتسديدة قوية من على حدود المنطقة لبدر طارق (64)، وفي الربع ساعة الاخير حسن العربي تنظيمه الدفاعي في التصدي لهجمات ظفار للحفاظ على النتيجة الايجابية حتى صافرة النهاية.