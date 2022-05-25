يحيى حميدان



اقترب لاعب فريق الكرة بنادي خيطان طلال الأنصاري من الانتقال الى صفوف نادي القادسية بعدما وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة.



وفي حال أتمت إدارة «الأصفر» الصفقة مع الأنصاري فسيكون اللاعب الرابع الذي يتم ضمه رسميا خلال الصيف الحالي بعد سلمان البوص ومشاري العازمي والعاجي سيدريك هنري.

هذا، وتنتظر إدارة خيطان وصول كتاب رسمي من القادسية للمضي قدما في إجراءات انتقال الأنصاري، إلا أنه حتى يوم امس لم تتلق إدارة «الأحمر والأسود» أي تواصل، سواء كان رسميا أو شفهيا، من الادارة القدساوية.



ويؤكد مسؤولو خيطان أنهم لن يقفوا حجر عثرة أمام الأنصاري أو أي لاعب مميز في حال تلقى العرض المناسب وبصورة رسمية تحمي حقوق جميع الأطراف.