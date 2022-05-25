ناصر العنزي ـ هادي العنزي



بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة كاظمة أسعد البنوان أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه له ولكل أعضاء مجلس الإدارة وإخوانه منتسبي كاظمة بمناسبة فوز فريق كاظمة بالمباراة النهائية لكأس سموه لهذا الموسم (2021-2022)، والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي بين كاظمة والسالمية، مشيدا سموه بما تحلى به الفريقان من روح رياضية عالية وتنافس شريف وأداء متميز وبروح المنافسة الرفيعة التي سادت كل فرق الأندية الرياضية المشاركة في البطولة، ومتمنيا سموه للجميع كل التوفيق والإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية في الوطن العزيز.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة مماثلة الى رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان ضمنها سموه خالص تهانيه له ولجميع أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي نادي كاظمة بمناسبة فوز فريق النادي بكأس سمو الأمير لهذا الموسم، مشيدا سموه بما اتسم به الفريقان من تنافس رياضي شريف وأداء متميز، ومتمنيا للجميع كل التوفيق لرفع مستوى الرياضة الكويتية في الوطن العزيز.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وكان كاظمة قد توج بطلا لكأس سمو الأمير للمرة الثامنة بعد تغلبه على السالمية 2-1 في مهرجان كروي احتضنه ستاد جابر الدولي بحضور وتشريف سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأيضا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وجاءت الفرحة الكظماوية بلقب أغلى الكؤوس بعد 11 عاما من آخر تتويج له بهذه المسابقة الغالية، واستحق نجوم الفريق الفوز بعدما عادوا بقوة في الشوط الثاني وحولوا تأخرهم بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين في الشوط الثاني.

كانت رأس البرازيلي اليكس ليما هي الأطول في الشوط الأول بعدما طالت كرة فواز العتيبي الركنية وحولتها إلى شباك الحارس حسين كنكوني مسجلا هدف الافتتاح في الدقيقة «24»، وأنصف هذا الهدف الفريق السلماوي الذي دخل بضغط هجومي قاده العاجي جمعة سعيد الذي أرهق مدافعي الخصم بتحركاته وسيطرته على الكرة ومعه نايف زويد ومبارك الفنيني في الحهة اليسري، واقترب لاعبو السالمية اكثر من مرة من مرمى الخصم وفرط زويد بكرة «هدف» بعدما طالت الكرة منه «23»، وأحسن لاعبو الوسط بقيادة فواز العتيبي في توزيع وتنويع الكرات، لذلك كانت خطوات السالمية أسرع من خصمه فاستحق هدف التقدم.



ومن جانبه، فإن كاظمة لم يقدم ما يشفع له في التفوق على خصمه، صحيح أنه أدخل كرته درجة الخطورة في بعض اوقات المباراة لكنه لم يستغل الفرصة الثمينة التي سنحت له لإدراك التعادل وسدد لها حمد الحربي الكرة إلى خارج المرمى وهو قريب منه «33»، كما ان مصدر خطورة البرتقالي المتمثلة في أحمد عرسان وبندر بورسلي وشبيب الخالدي لم تكن حاضرة بكثرة في الشوط الأول.



وشهد الشوط الثاني عودة كاظمة من جديد إلى أجواء اللقاء سريعا عن طريق البديل ناصر فرج الذي تصدى لركلة جزاء صحيحة بعد لمس الكرة يد محمد الهويدي، ونجح في تنفيذها في الدقيقة 52، وقلب «البرتقالي» المباراة لصالحه بعد التغييرات الهجومية لمدربة بإدخاله ناصر فرج وعمر حبيتر، إذ شن هجمات متلاحقة كأنه فريق آخر غير الذي لعب في الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف ثان بقدم مدافعه السويدي ميشيل ميلاد الذي استغل فرصة لا تضيع في الدقيقة 71، ليزج فيها مدرب السالمية بمهاجميه فابيانو وحسين الموسوي لكن لم يتغير من الحال شيئا بعدما صمد كاظمة وأثبت فوزه بجدارة في شوط «استثنائي» للبرتقالي وسط استسلام السالمية دفاعا وهجوما.



وأثناء التتويج قام لاعبو كاظمة بارتداء تيشرتات مطبوعة عليها صورة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



لقطات ومشاهد



٭ تأخر توافد جماهير السالمية وكاظمة إلى ما قبل انطلاق المباراة بساعة تقريبا، لكن ما إن أخذت مواقعها حتى باشرت «شيلاتها» المبهجة.



٭ قام رجال وزارة الداخلية والحرس الوطني بدور مميز في تنظيم حركة المرور وتسهيل دخول الجماهير ستاد جابر، إلى جانب لجنة العلاقات العامة في اتحاد الكرة.



٭ شرَّف نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الأسرة الرياضية بحضوره الكريم في السابعة مساء، وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، ورئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف، ورئيس مجلس إدارة نادي كاظمة أسعد البنوان.



٭ حضر قمة أغلى الكؤوس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وعدد من الشيوخ والوزراء، ورؤساء الأندية والاتحادات.