عاد إلى البلاد فجر أمس وفد منتخب الجمباز الإيقاعي للفتيات بعد اختتام مشاركته الناجحة في بطولة إسطنبول الدولية والتي حصد خلالها 8 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وحظي وفد المنتخب باستقبال مميز لدى وصوله مطار الكويت الدولي من قبل مسؤولي اتحاد اللعبة يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وأمين صندوق الاتحاد العربي ناصر الهلفي وأمين السر العام في الاتحاد عبداللطيف مراد ورئيس اللجنة الفنية وأمين عام الاتحاد العربي محمد عبدالرسول، وأهالي اللاعبات الذين طوقوا أعناق البطلات بالورود وسط أجواء احتفالية.



وأعرب الهلفي عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز المميز الذي تحقق بعد فترة غياب عن البطولات الخارجية، مشيدا بعطاء اللاعبات البطلات وبجهود رئيسة اللجنة النسائية حصة الصانع والمدربتين الأوكرانيتين إيرينا كوفالتشوك وفيكتوريا فسيوك اللتين نجحتا في تطوير مستوى اللاعبات خلال فترة قصيرة.



من جانبه، ذكر محمد عبدالرسول أن المشاركة في هذه البطولة الدولية جزء من خطة طويلة الأمد وضعتها المدربة إيرينا بالتنسيق مع اللجنة الفنية ومجلس إدارة الاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد سيوفر فرص التنافس والاحتكاك للاعبات مع مدارس مختلفة من أجل تطوير مستوياتهن.