أعلن الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية م.عبدالمطلب معرفي عن إصدار أول تقارير الاستدامة للشركة والذي يعكس الرؤية للتغيير الإيجابي الناتج عن اهتمام التجارية بمحاور الاستدامة ومنها حماية البيئة، تحسين سوق وبيئة العمل، دعم وزيادة التفاعل المجتمعي، مؤكدا أن التقرير والذي يعتبر محور اهتمام الشركات الرائدة ولاسيما التجارية مما يعد قيمة مضافة تنعكس نتائجه الإيجابية على المجتمع ككل.



ويبين التقرير مدى التوافق بين دور الشركة الرائد من خلال المبادرات والأنشطة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) وخطة التنمية الوطنية، والذي تم إعداده حسب المبادرة العالمية للتقارير (GRI) من خلال مكتب RSM البزيع وشركاهم.



وأضاف معرفي أن تقرير الاستدامة هو بداية الانطلاقة في هذا المجال وسيكون بشكل سنوي تأكيدا على حرص «التجارية» على زيادة الشفافية والوعي العام بما تقوم به لتسليط الضوء على المبادرات والممارسات والخدمات التي تقدمها «التجارية» لتحسين البيئة والعمل والمجتمع، من خلال مبادراتها الاجتماعية ومنها مبادرة «ازرع شجرة في وطني» بهدف توعية المجتمع بأهمية الزراعة وما تعود عليه من فوائد بيئية كثيرة على الكويت، فعالية «إشراقة أمل» للاحتفال بإبداعات ومواهب أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حملات رفد لتوزيع السلات الغذائية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بعنوان «بداية خير في شهر الخير»، وأيضا حملة التبرع بالدم بعنوان «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة»، وحملة التبرع بألعاب للأطفال «تبرع بلعبة.. انشر الفرح» لجمع الألعاب والتبرع بها لصالح الأطفال من ذوي الأسر المتعففة داخل الكويت، وزيارة مستشفيات الأطفال بهدف نشر الأجواء الإيجابية وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، ومعرض «لوبي اكسبو» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمختلف الأنشطة، ورعاية مشاريع تخرج الطلبة والطالبات من جامعة الكويت بشكل سنوي، وحملة «دعم مركز التجارية العقارية للنقاهة في لاهور» بشكل مستمر لتغطية تكاليف تجهيز المركز من معدات طبية، وحملات تنظيف الشاطئ والتي تهدف لرفع الوعي البيئي وغيرها العديد.



وبالإضافة إلى حملات خاصة بأزمة كورونا ومنها حملة «لا تحاتون التجارية وياكم» لإعفاء المستأجرين المتضررين من سداد الأجرة الشهرية بسبب قرار مجلس الوزراء بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال أزمة Covid-19، وحملة «نحن نهتم بعائلة التجارية» والتي تعنى بتوزيع صندوق يتضمن مجموعة التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا Covid-19 على جميع مستأجري عقاراتها، وفحص PCR للموظفين بهدف رفع مستوى الاطمئنان بين الموظفين في مكان العمل، وحملة تطعيم لجميع العاملين وموظفي المستثمرين في مجمع سيمفوني ستايل ومجمع بوليفارد بالإضافة إلى موظفيها في الشركة التجارية العقارية وشركاتها التابعة والزميلة ضد فيروس كورونا Covid-19، كما قامت «التجارية العقارية» بالاستثمار في الكوادر البشرية خلال جائحة كورونا من خلال عقد مختلف الدورات التدريبية وبرامج تطوير الذات من منطلق إيمانها العميق بدور العلم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح مجالات الرقي والتقدم على مختلف الأصعدة.



وبما ان «التجارية» رائدة في هذا المجال فدائما ما تكون معاصرة للأحداث والمستجدات، حيث قدمت «التجارية» كل الدعم لحملة «غزة تنادي» بعنوان «نحن معكم.. نحن نهتم» والتي هدفت إلى مد يد العون والتضامن مع أهلنا في فلسطين.



كما أعلنت الشركة التجارية تحملها كل التكاليف التي نصت عليها اللوائح الحكومية بخصوص التعميم الذي أصدرته الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت حول تجديد أذونات العمل للمقيمين لمن بلغ عمر الـ 60 عاما فما فوق من حملة الشهادة الثانوية فما دون من موظفيها.



وفي الختام، لفت معرفي إلى أن «التجارية» مستمرة في التزامها بالتعليمات واللوائح الموضوعة من الجهات الرقابية فيما يخص مبادئ الحوكمة، مؤكدا أنها من الشركات الرائدة في تلك التطبيقات، وأثنى معرفي على دور الجهات الرقابية في هذا المجال، لاسيما هيئة أسواق المال بهدف التوعية وحماية المتعاملين ولضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وكذلك دور بورصة الكويت الهادف لتطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني والمساعي التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره سوقا ناشئا ضمن أعلى 3 مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.