دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مركز اجراءات تدريب الطاقم على الاطفاء داخل كابينة الطائرة في مبنى الشركة الرئيسي، والذي يأتي ضمن خطط الطائر الازرق الاستراتيجية لبناء مركز تدريب متكامل يسهم في تطوير وتحسين آلية العمل في القطاعات التشغيلية بشكل عام ويحقق أهداف الشركة المنشودة في الوصول إلى أفضل المستويات من المهنية والاحترافية، حيث يشمل المركز أجهزة تشبيهية للمواصفات المطابقة للطائرة من حيث كابينة الركاب وأماكن تخزين الطعام ودورات المياه.



حضر تدشين المركز، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، ومدير دائرة التدريب في الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي المري وعدد من المسؤولين.



وعلى هامش حفل التدشين، قال الدخان: يسر «الكويتية» اليوم افتتاح مركز اجراءات تدريب الطاقم على الاطفاء داخل كابينة الطائرة، والذي سيسهم بشكل كبير في تدريب وصقل مهارات أفراد أطقم الطائرة على مواجهة أية طوارئ وتأهيلهم لأعلى المستويات المطابقة للقوانين والمعايير والمواصفات الخاصة بالنقل الجوي والطيران المدني وذلك من خلال خضوع أفراد الطاقم على التدريب العملي عبر الدورات الأساسية والدورات التنشيطية السنوية، وذلك للتأكيد على جهوزيتهم الدائمة خلال الرحلات من أجل أمن وسلامة الركاب والطائرة وأفراد الطاقم».



من جانبه، قال المري: تعد الاجهزة التشبيهية لمركز اجراءات تدريب الطاقم على الاطفاء داخل كابينة الطائرة من أحدث الاجهزة المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية الخاصة بقطاع النقل الجوي، كما تسعى الخطوط الجوية الكويتية بأن تضع ضمن خططها الاستفادة من هذه الاجهزة عبر تأهيل موظفي بعض القطاعات والشركات الاخرى على الطرق العملية المناسبة للتدريب سواء أجهزة الاطفاء داخل الطائرة أو أجهزة الاطفاء في المطار.