

شريف حمدي



كسرت بورصة الكويت موجة التصحيح في جلسة تعاملات امس لتلتقط أنفاسها وسط ضبابية حول أدائها خلال الجلسات القليلة المقبلة، وتساؤلات هل ستستمر في مواصلة الاتجاه الصاعد بدعم الزخم الشرائي لكثير من الأسهم التي تراجعت أسعارها خلال الجلسات الماضية، خاصة أن أسعارها مشجعة على الاقتناء، ام تستمر موجة البيع التي تخيم بظلالها الثقيلة على سوق الأسهم منذ استئناف عطلة عيد الفطر؟.



وبنهاية جلسة امس الإيجابية، حققت القيمة السوقية مكاسب بلغت 282 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.6% لتصل إلى 44.785 مليار دينار ارتفاعا من 44.503 مليار دينار أول من أمس.



وتراجعت السيولة امس بنسبة 8% بإجمالي قيمة تداول 85.7 مليون دينار تراجعا من 93.4 مليون دينار، مع استمرار تمحور السيولة حول الأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة في مقدمتها بيتك الذي يتصدر القيمة لعدة جلسات متتالية بـ 25.2 مليون دينار تشكل 29.5% من إجمالي القيمة.



كذلك تراجعت أحجام التداول بنسبة 13.3% بكميات 263 مليون سهم انخفاضا من 298 مليون سهم أول من أمس، تصدرها سهم الصفاة بتداول 38.5 مليون سهم، ليترفع بنسبة 20%، علما أن السهم شهد أول من امس توسعا في البيع بشكل لافت وخسر نحو 23% من قيمته السوقية.



وعلى مستوى القطاعات، سجلت 6 منها ارتفاعا مقابل 5 تراجعت مؤشراتها، وجاء في الصدارة من حيث الأعلى ارتفاعا قطاع التكنولوجيا بـ 8.7%، ومن حيث الأعلى تراجعا قطاع الطاقة بـ 0.8%.



ومع عودة اللون الأخضر لشاشات التداول، سجلت أسهم 72 شركة ارتفاعا امس، بينما تراجعت أسهم 44 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 27 شركة.



وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% بمكاسب 52.7 نقطة ليصل إلى 8393 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بمكاسب 35.3 نقطة ليصل إلى 5925 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.63% بمكاسب 47.1 نقطة ليصل إلى 7538 نقطة.