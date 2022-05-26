أطلقت «أودي الكويت» ممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عروضها الجديدة والحصرية على سيارات أودي لشهر مايو.



ويتضمن العرض أسعارا خاصة وأرباحا بنسبة 0% لمدة 5 سنوات على سيارات أودي المختارة بالتعاون مع بنك بوبيان.



وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع جميع سيارات أودي بكفالة ممددة 5 سنوات، خدمة 5 سنوات وخدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وتتضمن تشكيلة سيارات أودي المتوافرة من أودي A3 الجديدة كليا إلى Q7 العديدة الاستعمالات والقدرات، بأسعار تبدأ من 11.999 دينارا.



يشار إلى أن طرازات أودي وأودي سبورت معروضة ومتوافرة لتجربة القيادة 6 أيام في الأسبوع، لدى معرض أودي الكويت الكائن في منطقة الشويخ الصناعية ـ طريق الجهراء (شارع البيبسي) من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء، من يوم السبت إلى الخميس.