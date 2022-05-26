قالت وزارة النفط إن الكويت ستبدأ في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول نهاية العام الحالي.



وكانت «الأنباء» نشرت في مارس الماضي أن مؤسسة البترول الكويتية ماضية قدما في إنشاء أكبر مركز دولي لأبحاث البترول، متوقعة البدء بإنشاء المركز في أواخر سنة 2022 على أن يتم تشغيله في أوخر العام المالي 2025/2026.



وأضافت وزارة النفط على تويتر: «يقع بمدينة الأحمدي ويشمل 28 مختبرا... ومن الحلول التكنولوجية التي سيوفرها المركز إنتاج وتكرير النفط الثقيل وإنماء وإنتاج الغاز غير المصاحب وتحسين طرق الإنتاج وتعزيز الإمكانات التكريرية على مستويين محلي وعالمي».



وكانت مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد) قد قالت في عام 2016 إن المشروع توقف لأسباب لها علاقة بالميزانية التي قدرت أنها بنحو 120 مليون دولار.