المعتوق: اختبار ما بين 600 و700 متسابق يومياً خلال الحلقات المباركة

الاختبارات تمت في أجواء إيمانية وشهدت حضوراً كثيفاً من الطلاب وأولياء الأمور



أسامة أبوالسعود



بعد عامين من الغياب بسبب انتشار فيروس كورونا وبدء عودة الحياة لسابق عهدها، تزينت دور القرآن الكريم بأبهى حلة، حيث عادت لتختبر طلابها حضوريا في مسجد الدولة الكبير. وتحول المسجد بين ليلة وضحاها إلى خلية نحل وشعلة نشاط لاختبارات الأعداد الغفيرة من حفظة كتاب الله في الكويت، حيث يتوافد يوميا المئات من الشباب والفتيات لإنهاء اختبارات الفصل الربيعي.



وفي هذا السياق، قال مراقب شؤون القرآن الكريم بإدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي عبداللطيف الكندري إنه تم عقد اختبارات طلبة وطالبات حلقات ومراكز شؤون القرآن الكريم للدورة الربيعية في المسجد الكبير حضوريا، خلال الفترة من 15مايو حتى 26 منه أسبوع للبنات وأسبوع للبنين.



وأضاف الكندري في تصريح لـ «الأنباء»: جاء ذلك بعد توقف دام مدة عامين بسب جائحة كورونا، والتي كانت تعقد خلالها الاختبارات «أونلاين» وتشمل كل مراكز وحلقات مراقبة شؤون القرآن الكريم، ابتداءا من مراكز الشاطبي، ومراكز حلقات التعليم العام، ومراكز القارئ الصغير، وحلقات التأسيس، داعيا الله العلي القدير التوفيق والسداد لأبنائنا وبناتنا حفظة كتاب الله.



من جانبه، قال المشرف العام على اختبارات طلاب حلقات دور القرآن هذا العام فهد المعتوق ان إدارة شؤون القرآن بالعاصمة وحولي كانت حريصة على إقامة اختبارات الطلاب هذا العام حضوريا خاصة بعد المؤشرات الإيجابية بعودة الحياة الطبيعية.



وأضاف المعتوق في تصريح لـ «الأنباء»: لله الحمد أقمنا الاختبارات في أجواء إيمانية متميزة، وشهدت حضورا كثيفا من الطلاب وأولياء الأمور الذين اثنوا على التنظيم خاصة بعد عودة الاختبارات حضوريا وانتهاء فترة الأونلاين حاليا، مشيرا إلى ان الأسبوع الماضي شهد اختبار الفتيات وهذا الأسبوع للبنين وتنتهي اليوم الخميس.



وكشف عن اختبار بين 600 و700 متسابق يوميا في تلك الحلقات المباركة، متمنيا التوفيق والتفوق لجميع أبنائنا الطلاب والطالبات.



هذا، ورصدت «الأنباء» الجهود الكبيرة للمشايخ في اختبارات تلك الأعداد يوميا من الطلاب واستخدام الكمبيوتر في عملية رصد الدرجات، كما شارك أيضا طاقم إداري متميزة لتوجيه الطلاب حسب لجان الاختبار وطباعة شهادات النتائج فوريا.