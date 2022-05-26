نهدف لرسم الصورة الصحيحة عن الإسلام ونشر الوسطية لدى أبنائنا.. وتطوير منظومة التميز المؤسسي بالوزارة

أسامة أبوالسعود



أكد وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي ان الوزارة دأبت خلال العقدين الأخيرين على التطلع نحو المستقبل وفق خطة استراتيجية متكاملة الأسس والأركان، نمضي بموجبها في طريق الريادة بالعمل الإسلامي، آخذين من التميز المؤسسي قيمة راسخة تمثل ثقافة فكر وعمل.



جاء ذلك خلال حفل «نجاحات 11» الذي نظمته إدارة التخطيط والتطوير بوزارة الأوقاف صباح امس بفندق الفوربوينتس لتكريم الادارات والموظفين المتميزين بالوزارة.



وقال عمادي: العمل سبيلنا نحو التطوير المستمر بالوزارة متسلحين بإيماننا بقدرة قادتها ومواردها البشرية الذين هم عماد التطوير والتحسين الذي نطمح إليه دوما والتي لا تتوقف آفاق سقفه، مؤمنين بأن الإنجاز والتفوق مسيرة لا حدود لها، مؤكدين على أن ما يتم إنجازه من تطور وتقدم في مختلف المجالات ثمرة المثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق طموحات مجتمعنا وتطلعاته، ولنكون الأفضل في العمل الإسلامي عن جدارة واستحقاق، تحقيقا لرؤية قيادتنا الرشيدة.



وأضاف: بهمتكم وعطائكم من أجل رفعة الوطن وتميزه سيكون مستقبلنا مشرقا حريصين على أن نجعل من «حفل نجاحات» ذكرى محفورة في تاريخ الوزارة نستعيدها كل عام لتكريم المتميزين من قادة وفرق العمل وموظفي الوزارة والإدارات المتميزة تحقيقا لاستمرار مسيرة التميز التي بدأناها منذ 11 عاما مستمدين عاقدين العزم والإرادة على أن نكون الأفضل في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الإسلامي، وحكومتنا الرشيدة جعلت التميز المؤسسي أحد محاور الخطة الإنمائية وربطا بذلك فإننا نتطلع في الخطة الإستراتيجية التي أطلقناها والتي تعزز بأننا ننطلق وفق أرضية صلبة بنيناها عبر أعوام من الجهد والتخطيط والتي تشكل إطارا منهجيا وعمليا لجميع قطاعات وإدارات الوزارة للسنوات الخمس القادمة.



التطور العالمي



وتابع: نطمح إلى تطوير منظومة التميز المؤسسي بالوزارة لتواكب أحدث الإصدارات العالمية، مع توفير عوامل النجاح اللازمة من توثيق أدلة استرشادية وتدريب فرق العمل لتأصيل واستمرار فكر وثقافة التميز والتفوق الوظيفي تحقيقا لما نصبو إليه من تطلعات وآمال وليمثل ذلك ركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور، مع تطلعنا إلى صياغة منظومة تحفيزية ملائمة بالشراكة مع الأطراف المعنية لنجعل من تطوير الأداء الحكومي المتميز عملية مستمرة تساهم في صياغة وتنفيذ المشروعات التنموية بدقة ووضوح، مع التركيز على مزيد من التعلم وتعظيم الجوانب المعرفية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة الأكثر تطورا، مما يعلي من تحقيق الكفاءة والعمل الجماعي. وزاد: سنعمل على استمرار وتعزيز هذا النهج بالطموح وبذل مزيد من الجهد والتخطيط الإستراتيجي في ظل التعاون والتكامل والعمل بروح الفريق الواحد الذي يجمعنا، ونؤكد بأننا سنستمر في دعم تطبيق منهجية الابتكار المؤسسي التي حققناها لحث وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب والأفكار الابتكارية من القادة والعاملين بكل قطاعات الوزارة والعمل على تطبيقها، مضيفا: على الرغم من مرور العالم بجائحة كورونا وتأثيرها على الكويت والتي عايشناها نحمد الله الذي عافانا منها، إلا أن ذلك لم يثننا على الاستمرار في مسيرة التميز المؤسسي والحرص على تكريم المتميزين من الإدارات وفرق العمل والمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام المتميزين، فضلا عن المراكز المتميزة والمشرفين عليها.



المشروعات المتميزة



واستطرد: ازداد تقديري وفخري بعدد المشروعات المتميزة التي نحرص ونحث على زيادتها والتي وجهنا بزيادة عدد المكرمين الذين قدموا تلك المشاريع خلال الدورة التي نحن بصددها، وليس هذا فحسب، بل حرصنا على تكريم المتميزين الذي تقدموا للجائزة وحالت جائحة كورونا دون تكريمهم آنذاك تقديرا لجهودهم وتحقيقا لأيماننا بضرورة التشجيع والاستمرار على نهج التميز المؤسسي وتطويره، وأدعو قادة القطاعات ومديري الإدارات وفرق العمل إلى توظيف خبراتهم وبذل قصارى جهدهم من اجل استمرار مسيرة التميز، حيث إن استدعاء واختراق المستقبل والتعامل مع متغيراته يتطلب التسلح بالعلم والمعرفة وتنمية الكفاءات الإدارية والفنية وتمكين القادة والعاملين بالوزارة بالوسائل التكنولوجية الحديثة تحقيقا لما تهدف إليه الوزارة لتعزيز روح التماسك لدى مجتمعنا ورسم الصورة الصحيحة عن الإسلام ونشر الوسطية لدى أبنائنا وفتياتنا وأسرنا، باعتبار أن وزارة الأوقاف في مقدمة الوزارات المعنية بالتوجيه والإرشاد في المجتمع.